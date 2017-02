Cuchichean los maldicientes que o en el PAN andan muy pero muy confiados, o de plano tienen un gato encerrado en el clóset. ¿Por qué dicen esto? Pues porque contrario a lo que ocurre en el equipo rival, el PRI, los panistas han mantenido una precampaña de muy bajo perfil en Coahuila y en los municipios principales. Ya se sabe que eso de los procesos internos no son otra cosa que una simulación, pero se supone que los partidos meten sus precandidatos de paja para que los ungidos puedan aprovechar los tiempos y así llevar el espacio público, las ondas hertzianas y el ciberespacio con sus rostros sonrientes y sus voces animosas. Pero curiosamente con el calefacto blanquiazul Guillermo Anaya esto no está ocurriendo como se esperaba.

Y es que en realidad son muy escasos los espectaculares que han aparecido, los mensajes en radio y televisión con poca enjundia y la campaña en redes sociales sin un verdadero punch. A lo anterior hay que sumar que aún no se ha oficializado quién será el suspirante que contenderá por la alcaldía de Torreón, aunque ya todos saben que se trata de Jorge Zermeño, quien en sus redes sociales, sin mucha algarabía, lo ha hecho saber bajo el lema: “vamos a darle la vuelta a Torreón”. Por eso existe la duda entre un sector del respetable acerca de si el PAN se ha comenzado a dormir en sus laureles, creyendo que el bajo nivel de aprobación de Los Pinos, el desgaste del tricolor, la devaluación de la marca Moreira y los negativos del suspirante tricolor, Miguel Riquelme, es más que suficiente para conseguir el triunfo el 4 de junio. O bien, como opinan algunos muy mal pensados, le están haciendo el juego al sistema al aparentar ser los opositores, pero unos opositores bastante cómodos. ¿Será?

***

Del cuartel riquelmista se ha comenzado a filtrar la especie de que mientras buena parte de la estructura clientelar será manejada con el programa de “promotoras de la paz”, del cual se habló en la misiva pasada, la plataforma y el contenido se está trabajando desde la Dirección de Desarrollo Institucional que encabeza Francisco Adame, con tentáculos hasta el Implan del excrítico Eduardo Holguín. Dicen los subagentes disfrazados de lápiz y borrador que el equipo de Adame está conformado en su totalidad por gente del virtual candidato priista a la minialcaldía, Miguel Mery, a quien le dieron por fin la oportunidad de contender con la condición de que pusiera a sus muchachos a trabajar para la campaña del alcalde con licencia. Lo curioso del caso es que toda esa gente sigue cobrando en la nómina municipal, aunque está más concentrada en labores partidistas, situación que tampoco es algo del otro mundo en este país de folletín. Dicen los que saben que la función oficial de Desarrollo Institucional es poner orden en la administración, exigiendo planes, presupuestos y controles a todas y cada una de las dependencias. Sin embargo, esta chamba ha quedado relegada por el proyecto político sucesorio y, dicen, existen muy pocos avances en la materia para la cual supuestamente se contrató a ese equipo. Obviamente también están trabajando para que Mery pueda darle pelea a Zermeño en la campaña, quien con la experiencia que se carga posiblemente le gane al menos en el debate al regidor con licencia. Más allá de esto, lo que varios se preguntan es por qué los panistas no han puesto sus radares en esta área que en vez de trabajar por mejorar las condiciones del ayuntamiento, está arrastrando el lápiz para los dos Migueles. ¿Será que se están guardando la batería para el inicio de la campaña? Habrá que ver.

***

Los que se resisten a estar en medio del ojo del huracán son los muchachos del polémico Alberto Porragas, director de Protección Civil. Ya se había comentado hace algunos días que esta dependencia creyó que nadie iba a darse cuenta de las miles de despensas y cajas de ayuda recibidas por el Fonden para entregarlas en calidad de urgente a la gente afectada por las lluvias extraordinarias del año pasado y que fueron guardadas en bodegas no registradas por el ayuntamiento. De este tremendo caso, los subagentes dicen que fueron alrededor de 15,000 cajas con sellos de la Segob retenidas en los almacenas, las cuales se multiplicaron por tres ya que su contenido fue sustraído para armar paquetes más pequeños que, según los malpensados, pudieran ser entregados en la campaña para aceitar la maquinaria. Al respecto, el contralor Javier Lechuga mandó dos señales contradictorias: primero, que iba a investigar el caso; y luego, que los reclamos de la síndica de vigilancia Gabriela Casale son electoreros. Y tal vez no se equivoca, ya que tan electorera es la queja de la panista como el uso que le van a dar a esa ayuda. Pues bien, no conformes en Protección Civil con meterse en estos líos, ahora hicieron tremendo papelón al clausurar sin mucho argumento el espectáculo conocido como el Circo de las Pesadillas, el cual terminará por presentarse la semana que entra, como era de esperarse. Dicen que don Tito cumplió órdenes de arriba por la presión de un grupo de ciudadanos muy devotos que creyeron que dicho espectáculo circense se trataba de una especie de ritual demoníaco en donde la maldad era la protagonista. Cuentan que quien anduvo gestionando que se le pusiera oídos a este grupo fue la regidora con licencia Luly Quintero, suspirante a diputada local. El asunto es que al final todo fue un mal entendido, ya que al circo que ha montado carpa en Torreón se le vinculó con otro que fue clausurado en Monterrey por las mismas causas. Ahora no les queda de otra que decir: “disculpe usted”. Por supuesto que los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y sobresalieron los de quienes son de la opinión que en vez de andar buscando “maldad” en un espectáculo, deberían buscarla en algunas oficinas gubernamentales, en donde se ven cosas que hasta al mismísimo Luzbel harían sonrojar.

***

Quienes sí están viviendo una verdadera pesadilla son los familiares de los miles de desaparecidos que hay en Coahuila y en todo México. Nuestros subagentes disfrazados de médicos forenses nos reportan que si bien se han dado avances con la creación de unidades especiales para la atención de estos casos y el levantamiento de información genética para contar con una base de datos de personas fallecidas y vincularlas con sus familiares vivos que las andan buscando, hasta ahora todo ha quedado en una buena intención. Y es que, según dicen, a los parientes los traen a vuelta y vuelta con eso de que vayan a dejar sus muestras para la identificación por ADN. Usted se preguntará, con justa razón, ¿y por qué los traen a vuelta y vuelta sin con una sola muestra basta? Pues ese es precisamente el problema. Las muestras no están siendo catalogadas ni organizadas por la Policía Científica, de manera que cada nuevo funcionario que llega, pide que se hagan los mismos procedimientos, y es el cuento de nunca acabar. Las fichas que han comenzado a armar traen datos incompletos que impiden a los familiares saber si un resto o una osamenta pertenece a la de su ser querido desaparecido. Triste situación, por donde se le mire.

***

Ahora resulta que la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, pidió que la dejen trabajar. Y no es que haya alguien impidiéndole el paso a la Presidencia Municipal, o a los otros recintos oficiales del ayuntamiento, no. Se lo pidió a quienes demandan verla más seguido en la sede del gobierno local, un reclamo del que ya habían dado cuenta nuestros subagentes en entregas pasadas. Según doña Lety, aunque no está físicamente en el despacho, sigue trabajando con la intención de dejar la ciudad como estaba y “como ustedes quieren”. En la entrega de vehículos oficiales de ayer, entre empresarios y ciudadanía en general, la alcaldesa advirtió que como esta semana, la próxima también estará en México “tocando puertas” para traer todos los recursos que pueda a Gómez Palacio, y de paso dijo que la respuesta de dependencias federales ha sido “extraordinaria”, aunque aún no se ve lo extraordinario. Dijo que producto de esas gestiones están por concretarse recursos para la reconstrucción del mercado José Ramón Valdés con todo y estacionamiento subterráneo, y que la semana próxima también se darán a conocer las empresas que invertirán en esta ciudad con la generación de un número importante de nuevos empleos. Pero ya ve lo que dicen por ahí: hasta no ver no creer, porque promesas sobran, lo que faltan son realidades. Doña Lety señaló que parte de las constantes salidas a la capital del país son para promover la ciudad que, según dijo, ha sido vista con buenos ojos por empresarios nacionales y extranjeros, y que dejará de ser el traspatio de Torreón. Ojalá que empiece el trabajo duro pronto, porque a la vecina Gómez Palacio no le hace falta una manita de gato, sino un verdadero zarpazo de tigre.