EXIGENCIA TOTAL

Humberto Vázquez Frayre El Siglo de Torreón

- La exigencia que tiene el "Chepo" de la Torre con sus Guerreros es total. Además, el técnico santista para el juego de mañana no se etiqueta favorito y aunque el invicto no le quita el sueño, pretende que el Corona sea una cancha complicada para los rivales.

"Siempre aspiras a estar mejor, siempre la exigencia es seguir creciendo, sé que no es fácil porque cuentan los rivales y circunstancias", dijo el timonel del conjunto albiverde, al finalizar la práctica del viernes.

Y es que José Manuel confesó que una de las metas que persiguen en el Clausura 2017, no sólo es estabilizar al equipo en la tabla porcentual, de lo cual requieren de varias campañas, sino por otro lado, aspirar a la calificación.

Sobre el Cruz Azul, el rival en turno de Santos Laguna comentó: "Yo no me pongo etiquetas, ni soy favorito ni que el rival lo sea. Los veo con mucho respeto a todos los rivales y eso hace que estés pendiente de cualquier detalle".

Espera a unos capitalinos sin cambios en su forma de jugar en la presente campaña, presionando desde la salida y corriendo riesgos, por lo que eso le brinda la oportunidad de hacer futbol y hacerles daño.

"La presión de tener buenos resultados pese al plantel y de tener buenos partidos sin obtener los resultados que pretenden. Son sus circunstancias, nosotros vivimos las nuestras y tratamos de hacerlas valer para seguir en nuestro camino de sacar puntos, de hacer nuestra plaza fuerte y de seguir aspirando a nuestros objetivos".

Los Guerreros futbolísticamente están bien, donde ha modificado de acuerdo a las características y circunstancias de los partidos, siempre buscando el buen funcionamiento.

De la Torre sabe, que en la Comarca deben buscar hacer valer la localía y hacer el futbol lo más agradable y contundente posible para que esto suceda.

"No buscamos el invicto, sino que en casa, sea la plaza más complicada, eso en base a buenos resultados y partidos, en comunión con los aficionados que vienen y apoyan" dijo el timonel albiverde.

José Manuel indicó que la Máquina Celeste, no deja de ser un rival más en la campaña, aunque batallando por las circunstancias que atraviesa, con resultados adversos a pesar de tener un buen plantel.

Por último, reconoció que existe molestia consigo mismo por la expulsión de la semana pasada, por lo que tendrá que observar el duelo de esta fecha contra los cementeros y de la próxima jornada en León, desde la tribuna.

"No tuve un buen comportamiento, ésas son las consecuencias, más que excesivo el castigo de dos juegos, esto es de mi comportamiento, tenía rato que no se me habían cruzado los cables".

6

Acumula Santos Laguna en el actual torneo de local, luego de dos victorias.