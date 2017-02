De Torreón, creadora del Circo de las Pesadillas

El siglo de torreón / Fernando Compeán

El Circo de las Pesadillas que ahora se encuentra en medio de la polémica por haber sido clausurado dos veces por Protección Civil en menos de 24 horas fue creado por una lagunera.

La joven Malena Rodríguez escribió el show hace un año y empezó a trabajarlo con la empresa Solary cuatro meses atrás.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Malena comentó que se siente dolida por la situación que está enfrentando el circo.

"Tengo 12 años radicando fuera de Torreón y cuando me dijeron que aquí sería el estreno nacional me dio mucha emoción, vinimos al estreno y de repente saber que nos están poniendo estás trabas, pues claro que me duele", dijo.

Rodríguez comentó que tiene fe en que todo se resuelva de la mejor manera y en caso de que el circo pueda abrir sus puertas aceptó que lo ocurrido les habrá servido de publicidad.

De acuerdo con Malena la trama del show es para toda la familia, no se mete con ninguna religión o culto y no cuenta con desnudos. Dijo que es una historia de fantasía con tintes de comedia y horror.

Representantes del Circo de las pesadillas de la compañía Solary anunciaron ayer que el circo pospondrá su estreno hasta nuevo aviso.

El encargado de relaciones públicas del concepto circense, Vladimir Avendaño, dio a conocer en conferencia de prensa que esperarán a la resolución que les brinden las autoridades.

"Ya presentamos todo lo que nos pidió Protección Civil, el caso del tanque de diesel que nos decían que estaba cerca de un generador eléctrico ya se movió del lugar y otro detalle que nos pidieron ya lo hicimos también.

"Ahora sólo nos resta esperar a que se lleven a cabo los trámites burocráticos. El tramite durará lo que las autoridades consideren, esperamos que pronto vengan a verificar lo que nos señalaron y que entonces nos den la aprobación para trabajar", comentó Avendaño.

Por su parte; el dueño de Solary, Armando Rangel, dijo que en su opinión la clausura del circo se desarrolló por presión de una asociación y no tanto por cuestiones relacionadas con la seguridad de los espectadores.

"Una asociación difundió en redes sociales que había cosas satánicas e inmorales lo cual no es cierto. A las autoridades les pedimos que nos quiten los sellos para que esas personas puedan ver nuestro trabajo y se den cuenta que no hay nada malo en éste", declaró en la charla.

Rangel agregó que no piensan en irse a Gómez Palacio porque sería aceptar que están haciendo algo mal. En cuanto a los boletos que ya compraron algunos laguneros expresó que se les devolverá su dinero en caso de que el circo no pueda abrir definitivamente sus puertas en La Laguna de Coahuila.