Bloquean accesos principales a la UTT

PROTESTAN ANTE SUPUESTA NEGATIVA DEL RECTOR PARA MESA DE DIáLOGO

Docentes despedidos, trabajadores actuales y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) bloquearon los accesos principales del plantel para protestar ante una supuesta negativa del rector Raúl Martínez Hernández para asistir a una mesa de diálogo en la que se abordaría la conformación del Sindicato Único Democrático de Trabajadores de la UTT (SUDTUTT).

Ricardo Mares, analista administrativo, dijo que el diálogo fue propuesto por la Secretaría del Trabajo en Coahuila y que estaba agendado para el pasado jueves, acudiendo la representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de las Secretarías de Gobierno y de Educación. "Ya nos habían dado fecha y hora... ya estaba todo supuestamente propuesto, pero resulta que nos vuelven a llamar para comunicarnos que no se iba a celebrar tal reunión por cuestiones de que el rector se negó a asistir a esa reunión", señalaron los inconformes.

La movilización se realizó en los accesos principales de la institución educativa donde se colocaron pancartas y lonas como forma de protesta. Por su parte, el rector de la UTT, lamentó la manifestación y dijo que "nos sentimos muy agraviados por la forma de actuar de estas personas que están interrumpiendo el servicio educativo de nuestra universidad". Dijo que no se ha negado al diálogo. "No han encontrado eco y ante la incapacidad de desenvolverse por donde marca la ley, ellos hacen esto. Jamás me he negado al diálogo... pero una cosa es el diálogo y otra que a través del diálogo ellos quieran que les aceptemos lo que no está en nuestras manos".

