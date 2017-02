Lagunera creó 'El Circo de las Pesadillas'

TORREÓN, COAH.-

El Circo de las Pesadillas que hoy se encuentra en medio de la polémica por haber sido clausurado dos veces por protección Civil en menos de 24 horas fue creado por una lagunera.

La joven Malena Rodríguez escribió el show hace un año y empezó a trabajarlo con la empresa Solary cuatro meses atrás.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Malena comentó que se siente dolida por la situación que está enfrentando el circo. "Tengo 12 años radicando fuera de Torreón y cuando me dijeron que aquí sería el estreno nacional me dio mucha emoción y de repente saber que nos están poniendo estás trabas pues claro que me duele", dijo.

Rodríguez comentó que tiene fe en que todo se resuelva de la mejor manera y en caso de que el circo abra aceptó que lo ocurrido les habrá servido de publicidad.

De acuerdo con Malena la trama del show es para toda la familia, no se mete con ninguna religión o culto y no cuenta con desnudos. Dijo que es una historia de fantasía con tintes de comedia y horror.