Toman la UTT por conflicto sindical

TORREÓN, COAH.-

Docentes despedidos, trabajadores actuales y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) tomaron las instalaciones del plantel ante la supuesta negativa del rector Raúl Martínez Hernández para asistir a una mesa de diálogo en la que se abordaría la conformación del Sindicato Único Democrático de Trabajadores de la UTT (SUDTUTT).

Ricardo Mares, analista administrativo, dijo que el diálogo fue propuesto por la Secretaría del Trabajo en Coahuila y que estaba agendada para ayer jueves, acudiendo también la representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de las Secretarías de Gobierno y de Educación.

"Ya nos habían dado fecha y hora... ya estaba todo supuestamente propuesto pero resulta que nos vuelven a llamar para comunicarnos que no se iba a celebrar tal reunión por cuestiones de que el rector se negó rotundamente a asistir a esa reunión", señalaron los inconformes.

La movilización se realizó en los accesos principales de la institución educativa donde se colocaron pancartas y lonas con leyendas de "JLCA niega registro sindical por consigna", "Gobernador saca las manos de la UTT" y "Fuera rector de UTT".

Por su parte, el rector de la universidad, lamentó la manifestación y dijo que "nos sentimos muy agraviados por la forma de actuar de estas personas que están interrumpiendo el servicio educativo de nuestra universidad".

Además, aseguró que no se ha negado al diálogo. "No han encontrado eco y ante la incapacidad de desenvolverse por donde marca la ley, ellos están haciendo precisamente esto. Jamás me he negado al diálogo... pero una cosa es el diálogo y otra que a través del diálogo ellos quieran que les aceptemos lo que no está en nuestras manos", resaltó.

Entre las inconformidades, los quejosos también pidieron a la rectoría de la UTT que informara sobre un apoyo de más de un millón de pesos que aportó la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas mediante el oficio 514.1.1269/2016 del 22 de agosto del año pasado; que sumado a otro tanto que supuestamente aportó el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Finanzas, da un total de 2 millones 260 mil 268 pesos.

"Estos compromisos constan en el acta de Sesión Ordinaria 61 del Consejo Directivo de la UTT, celebrada a las 10:45 horas del 18 de octubre de 2016".

Ante este señalamiento, Martínez Hernández apuntó que "es falso completamente, no hay tal situación, todo lo que sucede al seno de la universidad, tiene que pasar por este Consejo Directivo, los trabajadores de la universidad reciben su aguinaldo, su sueldo quincenal...ellos aducen que adicionalmente se les debe de dar un bono, una gratificación... yo no puedo hacer nada que esté fuera de la ley".