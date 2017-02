Tiene una carrera de 10

Archivo

Nació en Camargo, Chihuahua. Desde niña se dio cuenta que quería figurar en los escenarios por lo que luchó incansablemente hasta volverse una reconocida actriz que lo mismo ha hecho teatro que cine y por supuesto televisión.

María Sorté no se puede quejar ya que a lo largo de su trayectoria ha realizado múltiples proyectos que han trascendido a nivel internacional como las novelas Mi segunda madre o De frente al sol, así como la cinta El barrendero al lado del fallecido Mario Moreno "Cantinflas".

"He tenido una carrera muy bonita y no me puedo quejar porque también he recibido el cariño del público siempre. He laborado con grandes como 'Cantinflas', con don Ernesto Alonso con quien hice El maleficio y también colaboré con el gran productor Valentín Pimstein", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

La artista anunció que el próximo miércoles 15 de febrero se presentará en Torreón con la obra Mujeres de ceniza cuyo reparto complementan Jacqueline Andere, Margarita Gralia y Silvia Mariscal.

"Es una obra estupenda, muy buena, que ha durado tres años. Es una obra muy bien escrita, la gente se divierte desde que se abre el telón hasta el final y eso es maravilloso sobre todo en estos días que vivimos incertidumbres, sobresaltos y temores", comentó.

De acuerdo con Sorté, el montaje producido por Rubén Lara no cuenta con vulgaridades, "a lo mucho decimos cuatro malas palabras y únicamente, nada que afecte al respetable público", comentó.

En la puesta en escena que recién recibió un reconocimiento en Veracruz, la actriz encarna a "Isabel", una pintora que por causas de fuerza mayor deja México con el fin de radicar en Montreal, Canadá.

"Los motivos por los que ella deja el país saldrán a relucir en la trama. Ella vuelve al país porque el personaje de Andere le manda una carta en la que le pide verla de inmediato ya que se encuentra al borde del suicidio", explicó.

La artista comunicó que le agrada venir a Torreón (Su última visita fue con la obra Las arpías en 2011) ya que siente empatía con los laguneros porque al ser de Chihuahua también es norteña.

"La Comarca Lagunera es maravillosa, me da mucho gusto que los veré de nuevo. Ustedes nos quieren, nos apapachan y eso me hace muy feliz", comentó.

María recordó que en este 2017, su exitosa melodrama De frente al sol llegó a 25 años de haberse transmitido por el ahora canal Las estrellas. En esa historia la acompañaron Alfredo Adame, Angélica Aragón e Itatí Cantoral.

"Tengo recuerdos maravillosos de esa telenovela en la que me acompañó mi compadre Alfredo. Me acuerdo que el señor Raúl Velasco nos llevaba a masivos y cuando yo cantaba el tema principal era emocionante ver a toda la gente cantando conmigo", expresó.

En cuanto a la música, Sorté informó que no desea volver a sacar un material discográfico ya que todo tiene su tiempo y ése ya pasó para ella.

"Hace 16 años saqué mi último álbum el cual se lo dediqué a mi esposo y murió. Yo tenía la novela de El privilegio de amar, una obra y la salida del disco; se me juntó todo, comencé a vivir el duelo y luego decidí no volver a cantar".

Por último, María Sorté dijo que lo mejor que tiene la República Mexicana es su gente, algo que salió a relucir en la plática luego de abordar el tema de los ataques verbales que Donald Trump ha dirigido a nuestra nación.

"Lo vemos cada que termina un sexenio, nos dejan tambaleando pero salimos adelante; el día que surja un líder que realmente se preocupe por el país y no por sus intereses personales, México será otro.

"Sé que estamos preocupados por lo que ha dicho Trump y parte de su gabinete pero se de alguna manera nos ha unido, no debemos dejar de lado que se nos trate con respeto y dignidad", dijo.