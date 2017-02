Así fue el regreso de Cher a los escenarios

Cher demostró una vez más que la palabra “retiro” no va con ella. A pesar de haberse despedido de los reflectores en tres ocasiones, la diva del pop reclamó ayer su escenario para iniciar una nueva residencia en Las Vegas.

A sus 70 años de edad, la intérprete de Believe volvió a ponerse sus pelucas y extravagantes atuendos para cautivar a sus fanáticos con el espectáculo llamado “Classic Cher” que arrancó este 8 de febrero en el recién inaugurado Park Theatre del Monte Carlo Resort and Casino.

La también ganadora del Oscar ofreció a los asistentes una retrospectiva a sus última giras al acoplar en un sólo show diversos actos y vestuarios que ha presentado tanto en su gira del adiós, en su residencia en el Coliseo del Caesars Palace y en su último tour Dressed To Kill.

Desde sus últimos hits como Woman’s world, hasta los más antiguos como I got you babe que interpretaba con el fallecido Sony Bono, Cher llevó a los asistentes al primer concierto a un viaje por su carrera, acompañada de la última tecnología en iluminación y efectos.

Para esta residencia, la artista volvió a trabajar de la mano de su diseñador de cabecera Bob Mackie, quien no pudo vestirla para su anterior tour.

“Tuve una gran noche… gracias a todos desde el fondo de mi corazón”, tuiteó la legendaria cantante en su cuenta de Twitter.

Had great nite... Thank you from

Bottom of my Heart