'Reviven' a Whitney en filme

Notimex

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- En el quinto aniversario luctuoso de Whitney Houston, el canal Lifetime estrenará este 11 de febrero la película Whitney, la cual retrata el éxito y caída de la cantante más admirada de su generación, así como el dolor vivido por Houston, durante su tormentosa relación con el cantante Bobby Brown.

Este filme marca el debut como directora de la actriz Angela Bassett, y el primer rol protagónico de la entonces ganadora del concurso America's Next Top Model, Yaya Da Costa, hoy protagonista de Chicago Med, informa en un comunicado Lifetime.

El nombre completo fue Whitney Elizabeth Houston y nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos; murió el 11 de febrero de 2012 a los 48 años de edad en Los Ángeles, California. Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo, estuvo activa de 1977 a 2012.

La cinta Whitney ubica su historia desde 1989, año en que la cantante se convirtió en un fenómeno mundial, con dos álbumes que la habían llevado al éxito. Y al asistir a la tercera Anual Soul Train Awards con su amiga y gerente de carretera Robyn Crawford (interpretado por Yolonda Ross), conoce a la estrella de R & B Bobby Brown (Arlen Escarpeta), donde comienza el fin de la carrera de la cantante de I Will Always Love You.

Esa relación llevaría a la perdición a la cantante, quien comenzaba a grabar su tercer álbum de estudio I→ m Your Baby Tonight, pues Brown además de Whitney mantenía un noviazgo con Kim Ward (Nafessa Williams) quien acaba de dar a luz a su hija.

Ese noviazgo se descubrió y "rompió" el corazón de Houston, pero Bobby la convenció de que ambos tenían un futuro por delante y rompió con Ward, para continuar al lado de la intérprete de I Wanna Dance With Somebody, que pronto se convirtió en una vorágine de drogas, alcohol, excesos en una relación disfuncional.

Para 1991 la relación entre Houston y Brown se volvió pública al comprometerse y casarse en julio de 1992, mismo año de su debut en cine con la cinta El Guardaespaldas junto con Kevin Costner, aunque ella se rehusaba a interpretar el papel de "Rachel", fue Brown quien la motivó a aceptarlo; durante la filmación sufrió un aborto involuntario que la llevó luego a tener varios altibajos en su carrera.

Su madre Cissy Houston (Suzzanne Douglas) la presionó para que abandonara esa relación enfermiza, pero Houston intentó salvar su matrimonio con Brown. La carrera de la cantante de R&B se vio colapsada por el abuso de drogas y su vida se vio opacada por el escándalo, esto es lo que muestra esta película que difundirá Lifetime este 11 de febrero a las 22:00 horas para recordar a la también llamada "La Voz".

Según Guinness World Records Whitney es a la fecha, la artista más galardonada, con dos premios Emmy, seis Grammy, 30 premios Billboard Music Awards y 22 American Music Awards, para un total de 415 premios en su carrera, además de haber sido la interprete femenina con más semanas en la primera posición de listas de éxitos con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y la banda sonora de El guardaespaldas, durante 50 semanas.