Piden a Ejército que se quede en las calles

TORREÓN, COAH.-

LAGUNEROS CONSIDERAN QUE POLICÍAS NO PUEDEN ENFRENTAR AL CRIMEN

Los laguneros consideran que los cuerpos de seguridad locales no tienen ni el equipo, ni la preparación, ni las condiciones laborales, para hacerle frente a la delincuencia organizada, por lo que creen que el Ejército debe permanecer en las calles.

Recientemente el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) declaró que es momento de que los gobiernos estatales asuman la función que desarrolla el Ejército Mexicano.

Ramiro González, de 18 años, dijo que de todos los cuerpos de seguridad el que mayor credibilidad tiene es el Ejército.

"Si regresan a los cuarteles yo creo que simplemente no podrán hacerles frente y el problema del narcotráfico todavía no se acaba, al menos aquí no, aunque los presidentes digan otra cosa".

Por su parte, Ulises Contreras, de 35 años, comenta que se requiere equipamiento y la capacitación de este cuerpo policiaco, pero sobre todo las condiciones laborales para que no sean fáciles de corromper por el crimen organizado. "Yo no veo ni que anden bien equipados, ni que traigan buenas unidades y tampoco que les paguen bien, así muy difícilmente van a poder enfrentar el crimen organizado, porque si recordamos, parte del problema fue la corrupción de las policías, muchas de ellas con condiciones de trabajo poco favorables".

Ángela Chávez, de 31 años, comenta que si bien, no es función del Ejército hacer labores preventivas porque para eso están las policías municipales y estatales, debería ser la Policía Federal la que haga las funciones que hacen actualmente los soldados. "No creo que sea lo más viable porque creo que debería ir por escalas, debería ser la Policía Federal quien coordine, puesto que es el nivel federal el que se encarga de los delitos del fuero federal como el narcotráfico y que la Policía Estatal apoye, sobretodo porque en La Laguna somos dos estados los involucrados y luego se van a estar echando la bolita".

Luis Gutiérrez, de 62 años, dijo que lo ideal, sería un mando único como en otros países.

"En teoría sería lo mejor que la seguridad volviera a las policías locales. Sin embargo, la seguridad pública municipal y estatal en muchas entidades se han convertido en parte de los grupos delincuenciales, infiltrándolas y poniéndolas en nómina".