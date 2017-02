El 911 no funciona en Coahuila: hoteleros

DENUNCIAN QUE NO HAY SUFICIENTE PERSONAL

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC) se mostró inconforme pues pese a que el Sistema 911 ya arrancó operaciones de forma oficial, no se encuentra funcionando de forma adecuada, además de que no cuenta con suficiente personal.

De acuerdo al presidente, Héctor Horacio Dávila, el tiempo de respuesta sigue siendo deficiente, pues aseguró que sólo se cuenta con dos operadoras para atender las llamadas.

"No está funcionando bien, no hay operadoras, se tardan más de media hora en contestar, a veces hasta una hora, debe haber operadoras que te digan qué está pasando y que en menos de dos minutos esté resolviendo y al tanto del caso; y no lo hay", dijo.

Aseguró que se tiene conocimiento de que hay sólo dos operadoras, las cuales se encuentran atendiendo por lo menos la región sur.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles indicó que el 14 por ciento de los 256 hoteles se ha amparado contra el Registro Nacional Turístico (RNT).

El presidente Héctor Horacio explicó que el registro es nacional y si no se cuenta con éste la multa puede ser de hasta 150 mil pesos.

Indicó que la fecha límite es el 30 de marzo, por lo que los hoteleros deben agilizar trámites o en su defecto ampararse.

"Tenemos la opción de ampararnos porque de los 16 rubros del sector turístico que hay, sólo a uno lo están revisando que son los hoteleros", expuso.

Indicó que no obstante, se está haciendo una capacitación a los hoteleros para que logren registrarse.

