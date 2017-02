Feminicidios ya se 'vuelven cíclicos'

TORREÓN, COAH.-

FALTAN MECANISMOS EFICIENTES PARA COMBATIR Y PREVENIR VIOLENCIA

Por la falta de mecanismos eficientes para combatir y prevenir la violencia en contra de la mujer, los feminicidios se están volviendo "cíclicos" en la región, señala la Red de Mujeres de La Laguna.

A finales del mes de febrero y principios de abril del año pasado, Torreón registró tres homicidios de mujeres en menos de cuatro días, mientras que en mayo los cuerpos sin vida de dos mujeres fueron localizados con 15 minutos de diferencia y en noviembre de ese mismo año, la ciudad registró dos asesinatos de mujeres en menos de 72 horas.

En enero de este año, Gómez Palacio registró dos feminicidios el mismo día y en menos de una semana dos mujeres más fueron asesinadas en Torreón, una de ellas, presuntamente fue arrollada por su novio, mientras que la otra fue localizada en el patio de una casa deshabitada.

"No es algo esporádico, es una constante que se está repitiendo año con año, cíclicamente", dijo Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna. Añadió que la asociación en reiteradas ocasiones ha señalado el fracaso en las políticas públicas para prevenir violencia, lo que se ve evidenciado en estos casos.

"No se ve un resultado contundente y efectivo, si tú preguntas a las instituciones encargadas a la prevención y detección, te dicen que están haciendo tal cosa, tantas pláticas, talleres y no lo dudamos, sabemos sí, pero entonces ¿qué está pasando? puesto que no está dando resultado". La Red tiene el caso reciente de una mujer que fue amenazada de muerte por su pareja y que no fue atendida por el Centro de Justicia para la Mujer, cuando pidió el apoyo. Según Romo, tras la amenaza la muchacha se refugió en la casa de una vecina, lugar al que fue el sujeto a sacarla, pero no lo logró, ya que fue detenido por la Policía. La mujer pidió apoyo para ser trasladada a un refugio, pero los uniformados le dijeron que no la habían golpeado. A la mañana siguiente se dirigió al Centro de Justicia y no la quisieron atender, hasta que intervino la Red.

"Fue el jueves en la madrugada. A esta muchacha ya la amenazó de muerte la pareja, ya se tuvo que salir corriendo en la madrugada de su casa, sí, no le hizo nada, pero la amenaza ya está", dice.

Romo coincidió con el alcalde Jorge Luis Morán, en que Torreón no pude solicitar la Alerta de Género, que es la ejecución de una serie de acciones gubernamentales diseñadas por las autoridades para enfrentar la violencia contra las mujeres, debido a que no existe la tipificación. "Las autoridades no califican, no tipifican eso como feminicidio, cuando hay protocolos en donde dice que cualquier muerte violenta de una mujer, de entrada, de inicio se tiene que atraer como feminicidio, si en el transcurso de la investigación se descarta, queda como homicidio doloso (…) Es algo que las autoridades no van querer reconocer y se invisibilizan". Ante esto, dijo que ya preparan una serie de acciones para contribuir a documentar y apoyar a familiares de las víctimas.