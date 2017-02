Verdades y Rumores

Mucho suspenso hay en el PAN respecto a quién será el candidato que peleará a Miguel Mery la alcaldía de Torreón. Y es que los mensajes que han sido enviados por los distintos grupos blanquiazules van en diferente sentido y en diferente momento. En un principio se dijo que quien iba derechito para esa carrera era el senador Luis Fernando Salazar, quien luego se emocionó al escuchar el canto de las sirenas y terminó decepcionado al no conseguir la candidatura para competir por el gobierno provincial. Luego se comentó que quien estaba más que amarrado para tratar de arrebatarle al PRI el ayuntamiento de la Perla de La Laguna era el exembajador Jorge Zermeño. Más recientemente comenzó a sonar con fuerza el nombre de Marcelo Torres.

No obstante, en los últimos días los subagentes han detectado que los mensajes de los comités apuntan a que será Zermeño el bueno para buscar la minialcaldía de un año sin opción a reelegirse y que lo más probable es que don Jorge le allane el camino al Hooligan, quien buscaría el cargo pero ya en el formato de tres años con la posibilidad de estar hasta seis. La gran duda de muchos es si al exembajador le bastará el recuerdo de su administración municipal, que siempre trae a cuenta, para salir victorioso, ya que, como se vio en la última elección en la que participó -la de diputado federal en 2015, que perdió- no trae el tino ni el ánimo que solía mostrar en estas batallas.

Sobre las posibilidades de que el PAN consiga de la mano de Guillermo Anaya el triunfo para la alternancia en junio próximo, comienzan a correr las apuestas entre quienes dicen que el exceso de confianza y la falta de unidad terminará por descarrilar el proyecto y quienes aseguran que las condiciones son inmejorables para sacar al PRI de Coahuila en el próximo sexenio. Estos últimos creen que incluso en un escenario complicado para el blanquiazul, con divisiones y pugnas internas, las cosas no pintarían tan mal ya que, según las encuestas que pululan por doquier, la ventaja con la que inicia el PRI este proceso interno es mínima o prácticamente nula en comparación con los números que se manejaban en estos meses pero de 2011. Hay que recordar que aquella elección terminó en una verdadera paliza propinada por el entonces candidato priista Rubén Moreira a Anaya, quien busca ahora la revancha pero con el delfín del gober. Pero más allá de esto, dicen los que saben que sólo hay una posibilidad para que el PAN logre capitalizar el descontento que hay entre un cada vez más amplio sector de la ciudadanía. En primer lugar, como ya se había comentado en este espacio, los blanquiazules deben hacer de la elección un plebiscito en donde a todos quede claro que de lo que se trata es de dar un sí o un no al priismo moreirista. Pero los conocedores de la polaca comentan que esto no será suficiente si los panistas no pueden colocar la idea de que el único que puede acabar con el régimen actual es don Memo. Incluso, algunos subagentes dicen que esto ya lo saben bien los priistas y otros enemigos de Anaya, quienes son los que andan corriendo fuerte la especie de que el exdiputado y exalcalde azul es el “plan B” del gober Rubén. Cosas curiosas de la política que mientra don Miguel como aspirante tricolor busca desmarcarse del moreirismo, a don Memo lo quieren vincular con el mismo.

A propósito de Riquelme, cuentan los subagentes disfrazados de tazas de café que le ha costado litros y litros de saliva y litros y litros de gasolina (con lo cara que está) hacer los amarres suficientes para que el tren tricolor no se le descarrile por los resentimientos de quienes se quedaron a la orilla del camino como los chinitos, o sea, “nomás milando”. Dicen que desde que se supo que nadie más con posibilidades se iba a sumar a la contienda interna, emprendió una especie de operación cicatriz con la senadora Hilda Flores, el diputado Jericó Abramo y el grupo de Enrique Martínez. Incluso, dicen que fue a hablar hasta con el mismísimo Profe Humberto, para convencerlo de que se desistiera de entrar a la elección buscando una curul en el Congreso local, a sabiendas de que eso le acarrearía serios problemas al partido debido a la mala imagen que tiene el exgober en un amplio sector de la ciudadanía. Supuestamente todos los amarres le salieron como lo esperaba y, por lo tanto, no tendría por qué haber sorpresas para el 4 de junio. No obstante, algunos avezados muy mal pensados comentan que don Miguel no debería confiarse tanto, ya que en el vecino estado de Durango las cosas pintaban más o menos igual en términos de unidad para el delfín Esteban Villegas y el resultado fue desastroso para él, atribuible al voto oculto de la capital estatal y al voto cruzado en La Laguna. Vamos a ver cómo se ponen las cosas de este lado, sobre todo cuando se dice que los primeros roces entre el equipo del actual gobernador y el del suspirante ya salieron a relucir.

Amén las broncas que pudiera haber al interior del tricolor con los grupos del resto del estado, cuentan que Riquelme está trabajando muy fuerte para aceitar muy bien la maquinaria electoral en Torreón y evitar un descalabro aquí que pudiera complicarle toda la elección. Para ello, los subagentes disfrazados de despensas con gorgojo comentan que la clave de la estrategia de don Miguel a nivel local estará en el Instituto Municipal de la Mujer que encabeza Dulce Pereda. Cuentan que dentro de este organismo se ha impulsado con mucha fuerza el programa de mujeres promotoras de la paz en sectores populares, el cual en principio forma parte de las acciones de prevención social de la violencia. No obstante, han sido detectados algunos detalles que indican que este programa será la piedra de toque de la estructura territorial riquelmista para la hora de la elección, ya que, según dicen, el padrón está empatado con la lista de liderazgos priistas y los recursos fluyen a través de las cabezas tradicionales del tricolor en las colonias donde tiene fuerte presencia. Lo que llama la atención es que hasta ahora los panistas no han puesto en el radar este tema, a menos de que se lo estén guardando para soltarlo como batería durante la campaña en forma.

Dicen que cada día que pasa es un motivo más de desilusión para un buen sector de los duranguenses que creyeron que la alternancia liderada por el expriista neopanista Rosas Aispuro sería cuasi la panacea para terminar con todos los males que aquejan a la provincia conocida como el Chiapas del Norte. Pero los subagentes disfrazados de alacranes comentan que esto no tiene que ver tanto con la falta de voluntad o enjundia del gober “Güero”, sino con las carencias que ha demostrado parte de su equipo. Ya se ha hablado en este espacio de que la broncas históricas en la Fiscalía y sus vicefiscalías no sólo no se han resuelto, sino que se han agudizado. O que las travesuras de cierto personal en las Recaudaciones de Rentas han aumentado. Pero no es todo lo que se reporta. Se habla que hay algunos funcionarios de primer nivel que de forma por demás extraña no le pasan ningún recado al gober y dejan en tiempo muerto los múltiples reclamos y demandas de los ciudadanos que se reúnen con dichos secretarios. El problema es que el equipo cercano a Aispuro lo cuida tanto que tampoco dejan que los quejosos se acerquen a él para comentarles de viva voz el motivo de sus malestares. Al paso que van, terminarán seguramente construyéndole al gobernador una realidad alterna a la que en verdad viven los duranguenses. A ver si se aplican.

