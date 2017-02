Cierran escuela para pedir salida de maestros

TORREÓN, COAH.-

Padres de familia de la escuela secundaria técnica número 36 de Torreón, se manifestaron esta mañana al exterior del plantel para exigir la salida de cinco maestros, presuntamente por situaciones de acoso hacia los alumnos, impuntualidad y por llegar a ejercer su labor con aliento alcohólico.

Además, la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la escuela secundaria, dijo que los tutores de los alumnos, piden la restitución de Yamina Mata Ortíz, quien fue separada del cargo de directora el pasado jueves.

"La directora les exigía a los maestros puntualidad, que trabajaran, y eso no les pareció", dijeron los inconformes.

Al lugar, acudió Juan Carlos Valenzuela, director de Educación Secundaria Técnica. Señaló que los padres de familia tomaron la decisión de cerrar las puertas de la escuela por una serie de inconformidades contra un grupo de docentes.

"Nosotros les estamos solicitando de favor, que lo hagan por escrito, nosotros no podemos actuar en base a comentarios, sino en un documento que firme el padre de familia o tutoren en base a la irregularidad que él observe", dijo.

Una vez que se entregue el oficio, este será turnado al departamento jurídico para que sean ellos quienes realicen la investigación correspondiente.

Respecto al cese de la directora, Valenzuela comentó que ya no regresará debido a que recibió una indicación por parte de la autoridad superior para que ya no se presentara en la institución educativa.

Juan Carlos Valenzuela, no especificó el motivo por el cual se retiró a la directora; únicamente agregó que "fue por situaciones que se plantearon allá en Saltillo... la maestra tiene buen desempeño, es responsable, no llega tarde, no hay ninguna queja en ese sentido de ella".

Ante este argumento por parte de Valenzuela, los padres de familia dijeron que no hay congruencia.

Será este mismo día, cuando los quejosos determinen si mañana continúa o no, cerrado el centro escolar.