No hay quinto malo para Valdez

Aarón Arguijo Gamiochipi

Culiacán, sin.- Preparando un nuevo año de trabajo sobre la lomita, se encuentra el pitcher derecho Salvador Valdez, pilar de la rotación de los Vaqueros del Unión Laguna, con quienes jugará su quinta temporada.

Luego de que una lesión lo marginó de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, "Chava" comenzó semanas atrás un plan de entrenamiento por su cuenta para poder estar en las mejores condiciones durante el verano.

Por las mañanas en su natal Culiacán, realiza sesiones de gimnasio, seguidas por rutinas de acondicionamiento físico y aprovecha para soltar el brazo en los campos de beisbol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde uno de sus sobrinos lo apoya para medir la fuerza de sus lanzamientos y le acompaña a correr en el jardín botánico de esa ciudad.

Entrevistado en exclusiva para El Siglo de Torreón en las fechas que se celebra la Serie del Caribe, Salvador Valdez comparte que está ilusionado con el inicio de una nueva temporada con el equipo lagunero, en el que más tiempo ha permanecido durante su carrera en LMB.

"Estamos empezando poco a poco, preparándonos, desafortunadamente tuve una lesión para los playoffs, me perdí se puede decir que lo mejor de la temporada, pero ahora estoy preparándome para una nueva, sólo falta fortalecer los músculos para estar al cien por ciento", compartió.

Prácticamente desde cero ha comenzado el sinaloense su reingreso a los entrenamientos, pero espera llegar en buena forma a la pretemporada de Vaqueros.

"Empecé el lunes pasado, por la lesión he empezado desde muy poco hasta trabajar un poco más, es apenas mi segunda semana, espero llegar a Torreón a un 75, 80 por ciento listo para hacer allá la parte final de mi fortalecimiento. Los pitchers reportan a Laguna el 27 de febrero, aún no tengo la fecha en la que tendré que reportar, pero si no llego el primer día, llegaré el segundo o máximo el tercero para comenzar a trabajar temprano", añadió.

Valdez espera pacientemente el inicio de temporada en la Liga Mexicana de Beisbol y sabe que aún deben esperar anuncios importantes para armar el equipo en Vaqueros del Unión Laguna.

"La nueva directiva del equipo hace muchos movimientos con peloteros extranjeros y refuerzos, tengo la confianza en que ellos hagan su trabajo, aún no se sabe la regla de los mexicoamericanos, necesitamos saber primero eso, porque en Laguna teníamos a la mitad del equipo de pochos, así que se necesita saber primero esa regla para saber cómo nos vamos a armar", sentenció.

Hubo momentos de incertidumbre en cuanto a la realización de la Liga Mexicana de Beisbol, pero el lanzador culichi tiene esperanzas de que todo se resuelva de la mejor manera.

"Hubo muchos rumores de que no iba a haber temporada, pero yo siempre mantuve la fe de que sí se iban a arreglar las cosas, hubo incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros porque Laguna era de los equipos que no querían hacer la Liga Mexicana, pero en estos días se decide por las ligas menores y seguramente será para bien", vaticinó.

Finalmente dejó un mensaje para los aficionados laguneros al rey de los deportes, quienes lo han cobijado desde que llegó al equipo: les mando saludos y les pido lo de todos los años, que nos apoyen, nos veremos pronto, dentro de un mes, pueden estar seguros de que vamos a hacer nuestro trabajo, en los últimos años hemos alcanzado los playoffs y sólo nos ha faltado un último 'punch' para poder estar más arriba, vamos a trabajar para tener otro año de playoffs".