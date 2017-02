Piden a los estados asumir la seguridad

CONSIDERA CCI QUE EJÉRCITO DEBE REGRESAR A LOS CUARTELES

Tras 10 años de que el Ejército Mexicano apoyara la seguridad pública en los estados, el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) consideró que es momento de que los gobiernos estatales asuman esta función.

Luego de que el general Salvador Cienfuegos solicitara a los gobiernos de los estados asumir la seguridad pública en sus respectivas entidades, Marco Zamarripa González, director del CCI Laguna, indicó que este tema ya no debe estar a cargo del Ejército Mexicano.

"Su preparación, su vocación, no son propias de la seguridad pública, desde que salieron de los cuarteles, hace 10 años ya, y de forma extraordinaria para hacer frente a la delincuencia organizada, se previó un repliegue en un futuro, no que siempre estuvieran en las calles, esto en medida de que las corporaciones locales estén a la medida y preparadas con las pruebas de Control y Confianza, para que puedan asumir ese reto", expresó el titular del CCI.

"Hoy, el Ejército está sustituyendo las funciones de las policías locales y eso no debe ser, tal pareciera que a los gobernadores no les importa porque les hacen gran parte del trabajo que a ellos les corresponden, el Ejército cubre esas carencias y esas debilidades de las policías locales, y la verdad yo no veo una fecha próxima para que se pueda dar", comentó el empresario.

Zamarripa González recordó que, en las últimas encuestas de percepción, las policías locales son las instituciones que aparecen con una peor evaluación, pues 6 de cada 10 ciudadanos desconfía de estas corporaciones, mientras que en el Ejército la relación es de 2 de cada 10.

"Es necesario que las autoridades construyan una Policía en número y calidad, para poder vislumbrar un posible repliegue de las fuerzas armadas", expresó.

