Gustan de dormir en la intemperie

ALGUNOS NO SON INDIGENTES Y DUERMEN BORRACHOS EN LA CALLE

Alrededor de 15 personas, adultos todos ellos entre 35 y 45 años de edad, están durmiendo a la intemperie, no aceptan ser llevados al albergue municipal, prefieren dormir en la calle, reconoce Israel Mejía Solano, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).

Explica que frecuentemente encuentran entre cuatro y seis personas que están dormidos en las calles por las noches, pero estos son gente nueva, no son los que normalmente se quedan adormir todos los días a la intemperie "a esos ya los conocemos y sabemos que no los vamos hacer que se vayan a dormir al albergue", comenta.

Los que normalmente se quedan en la calle porque ya es esa su condición de vida, el funcionario habla de al menos 15 personas a los cuales ya solo se les da una visita de supervisión cuando las temperaturas bajan para ver si se les ofrece algo.

Esta gente, dice el funcionario, ya no quiere cambiar su forma de vida, para ellos dormir en la calle ya es parte de ellos mismos, incluso algunos tienen ya su lugar para dormir acondicionado para pasar lo menos posible frío.

Algunos están en las afueras de la Central Camionera, y en ese sitio han acondicionado una especie de cama con tierra y cartones, no se ven porque hicieron un hoyo abajo del letrero que dice Durango, y ahí duermen, se tapan con sus cobijas y pasan la noche. Cuando hace mucho frío ponen cartón a los alrededores y listo.

"Esta gente no se quiere ir a los albergues, ya lo hemos intentado, se ha dialogado con ellos y no aceptan y como no los podemos obligar pues nada más los visitamos frecuentemente por las noches para ver si todo está bien", dijo Mejía Solano.

Están distribuidos por diferentes puntos de la ciudad y todos, agrega, todos son varones que tampoco hablan de tener familiares o si son de aquí o si vienen de otros estados o municipio.

Pero a parte de estos 15 que ya los conocen, los elementos de Protección Civil suelen encontrar entre cuatro y cinco más que duermen en las calles por diversas razones.

Algunos, dice el titular de la UMPC, no quieren llegar a su casa porque andas borrachos y prefieren quedarse a dormir en la calle, a ellos se les invita a dormir en el albergue municipal, pero no todos acceden.

Varios padecen de sus facultades mentales y son trasladados al albergue para tratar de localizar a sus familiares, otros andan tomados y no aceptan que se les de ni una cobija ni alimento, pero si piden 50 o 100 pesos, "ellos saben lo que hacen y lo que piden", agrega.

