Recortes dejan al Simas Torreón sin 48 mdp

EDITH GONZÁLEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

Los recortes presupuestales le pegaron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, el cual dejó de percibir 48 millones de pesos de 2014 a 2016, por parte de la Federación, cantidad que equivale a la inversión que ha hecho la empresa en drenaje en los últimos tres años.

Uno de los programas afectados fue el Programa de Devolución de Derechos (Proder) que contempla acciones de mejoramiento de eficiencia e infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con recursos federales que obtenga la Conagua por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Xavier Herrera Arroyo, gerente del Simas, dijo que en 2014 la Federación cerró con un adeudo de 15 millones de pesos (mdp); 18 mdp en 2015 y 15 mdp en 2016. Y a la fecha no han notificado si el recurso del año pasado y el anterior se entregará, pero de 2014 ya dijeron que no.

"Ya me llegó el oficio que ya no va a llegar el recurso (de 2014), pero en realidad es un reto importante que cumplió el Simas, no vivir o esperar a vivir de los recursos federales, al final de cuentas tú haces una mezcla, y tú haces obras con recursos municipales o recursos propios, pero te lleguen o no te lleguen los recursos, los tienes qué hacer", dijo.

Xavier Herrera dijo que continuarán trabajando con recursos propios y anunció que para este año esperan realizar una inversión de 100 millones de pesos el cual será destinado a la reposición de drenaje.