Mexicanos le ponen la piel chinita

TORREÓN, COAH.-

La cantautora Mónica Naranjo está lista para volver a su segunda patria.

Hace unos días, el productor Hugo Mejuto dio a conocer que la artista formará parte del concepto musical GranDiosas 2017 que también reunirá a Marta Sánchez, la venezolana Karina y Dulce.

Dicho espectáculo por el que han desfilado otras intérpretes llegará a los días 25 y 26 de febrero al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México así como el dos de marzo a la Arena Monterrey.

La española no perdió oportunidad de anunciar a El Siglo de Torreón su regreso a la tierra en la que vivió cinco años. Desde Barcelona, España ofreció una entrevista exclusiva en la que de igual manera se mostró molesta por los actos que ha cometido Donald Trump en sus primeros días como mandatario de Estados Unidos.

Vía telefónica, Mónica confirmó que tras el anuncio de sus presentaciones en este continente los mensajes de sus fanáticos mexicanos han paralizado su Twitter, Facebook e Instagram.

"He recibido muchísimos mensajes no sólo para mí sino también para Marta y en general por estos eventos que se avecinan en los cuales participaremos. Quiero decirles que estoy feliz de volver, sus mensajes me ponen la piel chinita de emoción.

"Siempre que voy me reciben de una manera maravillosa. Voy a entregarme a mi público mexicano, es uno de los requisitos al pisar un escenario; tengo un enorme respeto por los espectadores", comentó.

Bastante entusiasmada, la artista nacida un 23 de mayo en Figueras, España explicó que decidió incorporarse a GranDiosas con el fin de continuar aprendiendo y evolucionando al lado de Karina, Marta y Dulce.

"Marta Sánchez es como mi hermana, no podría ser objetiva con ella, la quiero muchísimo. En cuanto a Karina y Dulce, por Dios, son unas grandes yo las escuchaba cuando era una criolla. Cada una tenemos una carrera individual y una manera diferente de ver la música y de crecer con ella".

En abril de 2014, Naranjo ofreció una charla a este diario en Barcelona antes de que grabara el programa Tu cara me suena. Ahí reveló su gusto por la Virgen de Guadalupe, mismo que recalcó de nueva cuenta.

"Ya le dije a Hugo -el productor de GranDiosas- que cuando llegue a la República Mexicana me dé una tarde para acudir a la Basílica de Guadalupe. Tengo que agradecerle por mi salud, por mi familia, por mi trabajo", comentó.

La guerra verbal que ha sostenido Donald Trump contra Tierra Azteca no le ha sido indiferente a Mónica, sin embargo, consideró que ya no hay que darle tanta importancia al magnate.

"Él no merece la atención de la gente. Ese señor está loco deberían encerrarlo en una prisión y no dejarlo salir nunca. Más que un muro se debería hacer un puente entre México y Canadá para no verle la cara a este tipo", comentó.

Por otro lado, Naranjo informó que a un año de la salida de su disco Lubna, éste le ha dado múltiples satisfacciones como un disco de platino en España y una extensa gira por la geografía de la "Madre patria".

"Tarde siete años en darle vida a este disco y cuando menos imaginé ya lo tenía en mis manos. Afortunadamente al público le ha gustado, se ha vuelto un clásico y dentro de poco sacaremos otro sencillo aparte de Perdida y Jamás".

En este 2017, el álbum de Mónica, Palabra de mujer, celebra 20 años de haber salido a la luz. Lo recuerda con mucho cariño y cómo no si arrojó los hits Desátame, Empiezo a recordarte, Entender el Amor, Pantera enlibertad o Tú y yo volvemos al amor.

"Fue un gran material. Estaba muy jovencita cuando lo saqué y fue precisamente en mis primeros años como cantante y cuando vivía en México que como es sabido, es el país donde inicié mi carrera en forma", dijo.

Al cuestionarle, cómo lidia con el hecho de ser considerada una de las mejores voces de la música de habla hispana; Mónica Naranjo respondió que "me da miedo pensar en eso, prefiero no hacerlo", puntualizó.