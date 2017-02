Piden respeto para la

Natalia Lafourcade

"Creo que a lo largo de mi carrera, de unos años para acá más, he tratado de ser bien fiel a mis convicciones, honesta, transparente y real. Lo entrego con todo mi cariño para México, para mi público. Lo que pueda haber en mi música, en mis letras, en lo que ofrezco en mis conciertos que le genere algo positivo a la gente eso es lo que yo entrego, ese es mi respeto a México. Ha habido ciertas decisiones. Siempre en este punto llegan cosas de las cuales tienes que tomarlas y decir 'lo acepto o no', siempre he tratado de ser muy congruente con mi visión del mundo, de la vida, de mi filosofía. Eso es lo que propongo y lo que regalo con mi música".

Kike Jiménez

"Al tratar siempre de dar un buen mensaje de vida y dando consejos a mis familiares y amigos. En mi profesión tratando de hacer canciones que tengan un mensaje y así dar fundamento a la gente para que siga cumpliendo las normas".

Sergio Arau

"Me parece que la Constitución siempre ha tenido conceptos muy ching..., aunque las personas que han estado a cargo de ejecutarla están de la chin... Me pregunto: ¿de qué sirve que haya artículos que promuevan la libertad de expresión si vemos que diariamente hay periodistas asesinados por decir lo que está mal en México? Me parece que es un gran documento, aunque es una pena que no se use correctamente, creo que si se llevara al pie de la letra este país sería distinto. Mientras no logremos que los políticos la lleven a cabo correctamente, no vale la pena que sea una ching... de Constitución. Yo por mi parte trato siempre de ser un buen ciudadano, respetar a mi país y a mi prójimo, creo que la mejor manera de honrar a la Constitución y a nuestro país en sí, es siendo buenos ciudadanos, respetar al otro y siendo honestos. Honestidad es lo que nos falta en gran medida".

Felipe Cazals

"¿En este momento celebrar? Yo digo que no, digo que habría que preocuparnos por recuperar la memoria y sobre todo para echar hacia adelante. ¿Pero celebrar? La verdad nunca hubiera pensado a donde hemos llegado ahora, nunca, y soy un optimista ¿eh? Pero es un tema de muchas responsabilidades no compartidas, de una insolencia de creer que todo se hace porque saben cómo hacerlo, sin conocer lo cab... que es este país y la cantidad enorme de personas que no comen dos veces al día. ¡No hay nada que celebrar!".

CIUDAD DE MÉXICO.-

Actores, músicos, cineastas y productores dieron su opinión sobre la llamada Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917.

"Es un gran documento, aunque es una pena que no se use correctamente", considera el roquero y realizador Sergio Arau.

El histrión José María Yazpik ("Colosio, el asesinato") destaca que las autoridades ponen el mal ejemplo al no aplicarla y la cantautora Natalia Lafourcade revela que ella ha tratado de ser fiel, más que a una ley, a sus convicciones y a ser congruente con su filosofía.

"¡No hay nada que celebrar! Habría que preocuparnos por recuperar la memoria", menciona el cineasta Felipe Cazals.

Eduardo Videgaray

"La única forma de honrar la Constitución como ciudadano y profesionista es leyéndola y cumpliéndola".

Sebastián Zurita

"Hasta que no se implementen las leyes, veremos los casos de corrupción en México, debe haber una cultura de qué sirve y no de que cada uno tenga reglas. Todo el mundo ha pasado por el momento del 'no pasa nada', de me meto a un carril en bici y algo así. Entonces debemos empezar a hacer que cobren sentido".

Marco Treviño

"Respetando las leyes y también exigiendo que las respeten. El gran problema para los ciudadanos comunes es sumamente difícil: exigir que se respete la ley y la Constitución con una justicia tan injusta y corrompida. La Constitución es lo que menos sostiene a este país; no la respetan los gobernantes, porque son los primeros en violarla".

Manuel López Velarde

"Es la norma que está por encima de todas las normas, que dicta los códigos de comportamiento y las leyes. Ahora que se está dando pláticas en las escuelas les dije: 'Aunque tú tengas un reglamento de la escuela que diga que un niño no puede tener el cabello de tal forma o que te reservas el derecho de admisión por determinadas cosas, si no está en la Constitución, no es válido tu reglamento'. La Constitución que se acaba de hacer en el Distrito Federal fue muy polémica pero me parece muy importante que se hayan consagrado derechos que se han vuelto tradición en la Ciudad se México y que para mí son importantes, además de progresistas. Por ejemplo que se ha determinado que las familias de todos los tipos tienen derecho a serlo, ahora el asunto es que se aplique, eso es lo que creo es muy difícil en este país, aunque tenemos leyes y un marco jurídico que en general funcionaría nadie le hace caso, ni nadie hace que se le haga caso".

Mauricio Martínez

"Siendo buen ciudadano, pagando mis impuestos, siendo responsable, luchando por la justicia en el trabajo".

José María Yazpik

"La he respetado porque si no, estaría en la cárcel (risas). Intento ser un buen ciudadano y creo que lo he logrado. Los que están allá arriba, los que están en el poder, son los que se pasan este documento por los huev... porque evidentemente nos siguen jod... de esa manera. Me parece más triste y me da mucho más coraje lo que pasa en mi país, que lo que pasa en EU".

