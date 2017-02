Ve Trump 'ridícula' suspensión de veto migratorio

Al presidente Donald Trump no le agradó la decisión de un juez federal que bloqueó de forma temporal el decreto que prohibía la entrada a viajeros de siete países de mayoría musulmana o a cualquier refugiado.

La Casa Blanca prometió apelar la decisión y Trump recurrió a Twitter, donde el sábado dijo que "la opinión de este disque juez, que esencialmente ignora a las leyes de nuestro país, ¡es ridícula y será anulada!".

También tuiteó que "cuando un país ya no puede decir quién se queda y quién no puede entrar & salir por razones de seguridad -- ¡enorme problema!".

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!