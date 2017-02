Medicamento se caducó en bodegas

AISPURO TORRES DIJO QUE A LA SS SE LE HEREDó UN PROBLEMA MUY GRAVE

El siglo de torreón

En la Secretaría de Salud del Estado se echaban a perder los medicamentos que se guardaban en bodegas en vez de distribuirse en los Centros de Salud para atender los requerimientos de la ciudadanía, reveló el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Comentó que a la Secretaría de Salud se le heredó un problema muy grave y una deuda de cerca de 300 millones de pesos, además de la deuda de corto plazo.

"Además hay que decirlo, en esa dependencia se hicieron una serie de acciones que lastimaron a la sociedad, lo que hicieron fue que no tuviesen los ciudadanos la oportunidad de contar, no sólo con el personal médico y de enfermería que se requiere, sino sobre todo no tenían el medicamento necesario. La mayoría de los Centros de Salud estaba sin medicamento", señaló.

Afirmó que se trabaja en "limpiar la casa" para mejorar esta situación y garantizar que se brinde un servicio de mejor calidad, además de mejor cobertura.

Refirió que el próximo 20 de enero estará en Durango el secretario de Salud José Narro Robles para hacer algunos anuncios con el fin de mejorar los servicios.

Dijo que anteriormente, además del mal servicio, había medicamento que no se usaba, guardado en bodegas. "Compraban cosas que no necesariamente era lo que se requería, encontramos que había medicamento que se echaba a perder. Es una lástima que cuando la gente lo que requiere es ese apoyo, había bodegas con medicamento guardado que no se entregó a tiempo", aseguró.

Ante ello, dijo que se están haciendo ajustes, aunque dijo que no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana.

Refirió que se continúa en proceso de realización de una auditoría que en el tema particular de salud es enorme, "y los intereses que había son también muy grandes", agregó.

Dijo que pese a todas las irregularidades detectadas, se tiene confianza de que tras las auditorías, se den a resultados positivos a la ciudadanía.

Las auditorías están a cargo de la Contraloría Estatal y se prevé conocer resultados próximamente.

Finalmente, el mandatario estatal dijo que no prevé realizar ningún cambio en su gabinete legal por el momento.

El siglo de torreòn