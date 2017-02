Destapan fallas en Salud de Durango

El siglo de torreón

Aunque en Durango se descarta todavía el uso de medicamento falso en tratamientos médicos (como sí ocurrió en estados como Veracruz), durante la pasada administración se dieron casos en que el medicamento no se entregaba, por diversas circunstancias a la derechohabiencia.

El propio gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, lamentó el desperdicio de dichos productos que se dio en el Gobierno 2010-2016, pues según explicó, deficiencias en su administración y distribución, provocaron que éste caducara en bodegas, ocasionando pérdidas económicas a la administración pública y un servicio deficiente.

"Además hay que decirlo en esa dependencia se hicieron una serie de acciones que lastimaron a la sociedad, lo que hicieron fue que no tuviesen los ciudadanos la oportunidad de contar no sólo con el personal médico y de enfermería que se requiere, sino sobre todo, no tenían el medicamento necesario. La mayoría de los Centros de Salud estaba sin medicamento", señaló el mandatario.

Refirió que el próximo 20 de enero estará en Durango el secretario de Salud José Narro Robles para hacer algunos anuncios con el fin de mejorar los servicios.

Además, se continúa en proceso de realización de una auditoría a cargo de la Contraloría Estatal, que en el tema particular de salud es "enorme", según mencionó el mandatario, y confía en que tras este proceso se puedan dar resultados positivos a la ciudadanía.