Para 'Chepo', un partido más

Humberto Vázquez Frayre

- Fue campeón como jugador de las Chivas Rayadas y le dio hace más de 10 años, su último título en la Liga MX, pero el "Chepo" de la Torre no toma como especial el duelo de mañana en la "Perla Tapatía".

"No hay nada especial, enfrento a todos los rivales exactamente igual y de la misma forma, no porque haya estado anteriormente en un equipo y de alguna jerarquía se enfrenta diferente, es parte de la vida y nada más", dice.

De los 11 títulos de liga que tiene el Rebaño Sagrado en sus vitrinas del futbol mexicano, 7 han tenido qué ver con la familia De la Torre, pero José Manuel no se lo toma a pecho y prefiere en la actualidad, concentrarse en Santos Laguna.

"Han sido muchos años de relación, cosas que quedan, marcadas de por vida en todos los aspectos y es una gran satisfacción, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer en otros lugares, tener trayectoria en otros equipos como lo hemos hecho".

Por si fuera poco, el 90 por ciento de los jugadores que conforman la actual plantilla rojiblanca, son los mismos que el "Chepo" dirigió hace apenas algunos torneos atrás, a quienes promocionó y les brindó la oportunidad.

"Se ha complementado (plantel) con algunos otros que son de muy buena calidad y que les están funcionando muy bien. Es otro cuerpo técnico y es parte de los ciclos que pasan en todos los equipos".

Invicto luego de cuatro fechas con los Guerreros, el timonel albiverde considera al igual que el resto, que el choque ante los tapatíos, es un buen parámetro y tiene la gran oportunidad para seguir sumando puntos, independientemente del rival al que enfrenten.

"Los puntos son importantes tanto en el arranque como al final del torneo, todos cuentan, es como un partido, es valioso el primer minuto y el último, hay que tomarlo de esa forma, cualquier distracción en cualquier momento, puede ser a favor o en contra, hay que aprovecharlo".

De la Torre reconoció, que los laguneros tienen una gran racha en Jalisco, sobre todo en los últimos 5 encuentros, donde obtuvo siempre triunfo, además que no permitió gol en contra, incluida la semifinal del Clausura 2015.

"Santos ha hecho muy buenos partidos en Guadalajara, lo que ya está escrito es difícil cambiarlo, ya está, el como enfrentar lo que viene lo actual, es parte del entorno que envuelve un partido, el ingrediente extra, es lo que se pueda hacer ahora".

Por otro lado, el hecho que las Chivas Rayadas sostuvieran un duelo amistoso internacional anoche en su casa ante el Boca Juniors, no será benéfico para Santos Laguna.

"No habrá nada de ventaja, Chivas no saldrá con 10 ó 9 jugadores, hoy en día, todos los equipos están bien preparados, es difícil que se pueda tomar ventaja, incluso en el aspecto físico".

Por último, el que el zaguero Néstor Araujo, sea el único elemento santista convocado por el técnico nacional, es una situación que respeta el timonel verdiblanco y del que busca no involucrarse para ser respetuoso.

"A mi entender, el único que tiene la responsabilidad de decidir es él (Osorio) y no me meto en entredichos, yo me ocupo de Santos, es como si le preguntaran a él por algún cambio en mi equipo, son muchas cosas, en esos aspectos siempre me voy a mantener al margen".

8

En cuatro jornadas tienen al Santos en el tercer lugar de la tabla general.

Los Guerreros casi tienen definido el cuadro que visitará al Rebaño Sagrado, aunque el "Chepo" no quiso adelantar su alineación a pocas horas del silbatazo inicial.

Aguanta a Armenteros

El volante argentino Emiliano Armenteros presenta una molestia muscular, por lo que el timonel albiverde, prefiere aguardar hasta el último minuto para la inclusión del sudamericano.

Si bien el mediocampista pampero no es titular en el once inicial de José Manuel, ha sido un cambio recurrente en la parte complementaria en los últimos tres encuentros de la Liga MX.