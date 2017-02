Griss, con algo de sangre lagunera

ALDO MAGALLANES

Por las venas de la cantante Griss Romero corre algo de sangre lagunera.

Griss visitó ayer la región ya que por la noche se presentó en un bar de la localidad en donde ofreció sus canciones ante cientos de seguidores. Por la mañana acudió a El Siglo de Torreón y reveló su empatía por la localidad. "Estoy feliz de estar en estas tierras presentando mi proyecto musical ya tenía muchas ganas de venir porque resulta que yo nací en Chihuahua pero mi padre es de aquí de Torreón, tengo familia por aquí por lo tanto ya quería visitarlos", comentó.

La joven cuenta con más de 555 mil suscriptores en YouTube, plataforma en la que ha subido decenas de videos, muchos de ellos corresponden a versiones pop de éxitos regionales como Te hubieras ido antes de Julión o Mi razón de ser de la Banda MS.

"Hace cinco años coloqué mi primer video que fue Me voy de Jesse & Joy, ellos le dieron mi video en su Twitter y de esa forma la gente empezó a conocerme", explicó.

Cuando menos imaginó, Griss había congregado miles de personas en su portal de YouTube, algunos le pidieron covers de éxitos gruperos, decidió complacerlos sin saber que esas interpretaciones se volverían virales.

"Me gustaban las letras del regional mexicano pero la banda no me agradaba, sin embargo, un día versioné algo de El Recodo y me gustó el resultado; varias agrupaciones como la MS han compartido mis videos y eso me ha ayudado", dijo.

Griss anunció que ya se encuentra a la venta su disco Mis canciones de la web que incluye las rolas Entonces qué somos y Broche de oro, entre otras.

"El disco ha sido del agrado del público y me ha servido como carta de presentación con las personas que no me habían conocido", narró.

Por último, Romero dijo que se encuentra preocupada por los actos del Presidente Trump de EU, "lo que divide es malo", dijo acerca del muro que él desea hacer.

