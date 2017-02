Se mantiene el gasolinazo: CRE

LA SECRETARíA DE HACIENDA 'CONGELó' LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Aunque el gasolinazo se frenó por las próximas dos semanas, la liberalización de precios de combustibles, prevista para el 30 de marzo en el norte del país, se mantiene, sostuvo Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

"La Ley establece que sólo podemos cambiar ese calendario si es para adelantarlo, pero no podemos atrasarlo", dijo en entrevista.

Con el arranque de este proceso en México dejará de existir un precio controlado de la gasolina y diésel, primero en Baja California y Sonora.

Ayer, la Secretaría de Hacienda "congeló" los precios de la gasolina, por lo que los actuales estarán vigentes hasta el 17 de febrero y al día siguiente se prevén modificaciones diarias.

Para sostener los precios, a través de un decreto, la dependencia amplió el subsidio a los combustibles, de 1.12 a 1.77 pesos para la Magna, de .05 a .15 pesos a la Premium y de 1.15 a 1.6 pesos al diésel.

Estos estímulos estarán vigentes hasta la madrugada del sábado 11 de febrero.

García Alcocer estimó que de haber trasladado el aumento al consumidor, éste habría sido de 4 por ciento aproximadamente para la Magna.

"Eso da cuenta", dijo, "de que se pudo amortiguar con una ligera disminución de impuestos".

Aclaró que este freno que metió Hacienda a los precios no desincentiva las inversiones que se prevén para el sector, pues el impuesto especial fue el que disminuyó.

"Lo que ven los inversionistas es que en México se vende el precio de la gasolina a un precio internacional, el tipo de cambio está totalmente impactado, la logística está reconocida y hay un margen para que los gasolineros entren", explicó.

Se prevé una inversión de 12 mil millones de dólares en los próximos 10 años por la llegada de nuevas estaciones de servicio.

Fernando González Piña, vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en el Valle de México, coincidió en que la decisión no afectará las inversiones.

Agregó que con esta medida, las estaciones de servicio esperan nivelar su volumen de ventas, las cuales cayeron 30 por ciento, en promedio, en esta zona del país durante el primer mes del año.

"Fue duro el recorte que hizo todo mundo en sus gastos, fundamentalmente por el costo de la gasolina", añadió.

Jesús Berumen, especialista en energía de PA Consulting México, mencionó que las condiciones macroeconómicas fueron favorables para México, pues el Peso se apreció frente al dólar y el precio internacional del petróleo se mantuvo estable.

Se prevé que continúe esta tendencia, además de que el tipo de cambio mejore, colocándose en algo cercano a los 20 pesos.

"Si todo sigue como está, para el siguiente período de ajuste de los precios de las gasolinas, a lo mejor no sólo se queden igual, a lo mejor bajan unos centavos", apuntó.

Agencia reforma

'Insuficiente, posponer días el incremento'

Los líderes nacionales del PAN, PRD y Morena, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, criticaron que el gobierno federal solamente haya decidido posponer el aumento en el precio de las gasolinas por unos días y consideraron que es una medida insuficiente, e incluso exigieron que el gasolinazo del mes de enero se debe revertir.

En contraste, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que el anuncio de no aumento a la gasolina aliviará el bolsillo de la población, pues afirma que la medida representa un acto de responsabilidad presupuestaria, congruente con la flexibilización del mercado, que beneficia directamente a las mayorías en sus ingresos.

"Esta medida impactará favorablemente la economía de las familias mexicanas. Sin duda, es resultado del llamado que hizo el PRI, junto a otras voces, que pidieron evitar este ajuste", mencionó el líder priista.

Por su parte, su homólogo en el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el no aumentar los precios de la gasolina este sábado no resuelve el problema e insistió en que era insostenible un nuevo gasolinazo, y reiteró su posición para que se dé marcha atrás al aumento del mes de enero.

"No es suficiente con posponer el gasolinazo de febrero, era indispensable que no se volviera a aumentar el precio, pero seguimos exigiendo que se dé marcha atrás al aumento de enero. No basta con que no se aumente, el golpe de enero fue fuertísimo para las familias mexicanas y seguimos sosteniendo que ese aumento se debe revertir", dijo en entrevista.

La presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó como una medida reaccionaria y no una estrategia de fondo con la que se baje el precio a los combustibles. A través de un posicionamiento, la lideresa partidista pidió al gobierno federal que no sólo se guarde el tema para que el próximo mes vuelvan a subir los precios.

"No nos dejemos confundir, con el gasolinazo de enero vinieron muchos aumentos: gas, luz, alimentos, y el presupuesto de millones de familias mexicanas ya está afectado. No es un favor el posponerlo, era algo necesario, pero no están resolviendo el problema de fondo", expresó.

Para Andrés Manuel López Obrador la decisión del gobierno significa "jugarnos el dedo en la boca", pues el gasolinazo se dio a principios de año.

"Quieren jugarnos el dedo en la boca diciendo que no va a aumentar, pero en poco tiempo sí. Es que ya dieron el golpe. El aumento fue a principios del año y drástico, dañino para la economía popular", expresó.

De gira por el Estado de México, demandó que se modifique la Ley de Ingresos, "pues lo que queremos es que bajen los precios de los combustibles, que se revierta el gasolinazo".