La Suprema Corte no puede anular dictamen

DURANGO, DGO.-

No existe posibilidad de que se pueda controvertir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el dictamen rechazado hace unos días sobre el matrimonio igualitario.

"No hay manera porque no hay ley, no hay reforma, no hay algo que combatir ni por la vía de la acción de inconstitucionalidad ni por la vía de la controversia constitucional", enfatizó el diputado local, Luis Enrique Benítez.