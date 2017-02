Acelera Trump negociación

A DONALD LE PREOCUPA LA DIRECCIÓN QUE TOMA EL COMERCIO INTERNACIONAL

- El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su gobierno buscará acelerar los plazos para iniciar el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y si es necesario cambiar el acuerdo por uno nuevo.

Dijo que el TLCAN "ha sido una catástrofe para nuestro país, una catástrofe para nuestros trabajadores, para nuestros empleos, para nuestras compañías que están dejando el país, lo quiero cambiar y quizá rehacerlo, quizá rehacerlo por un nuevo TLCAN".

Hablando ante las cámaras de televisión antes de iniciar una reunión con legisladores en la Casa Blanca, Trump bromeó que le gustaría adicionar otra letra F para denotar la palabra en inglés fair (justo), insistiendo que el acuerdo (que en inglés es conocido como NAFTA) firmado con México y Canadá ha sido injusto.

El mandatario indicó igualmente que le gustaría acelerar las guías estatuarias "si es posible" para el inicio de las conversaciones con los gobiernos vecinos.

"Tenemos algunos límites estatuarios, pero no queremos tener límites. Tengo preocupaciones muy serias sobre el TLCAN", dijo a los legisladores reunidos en el salón Roosevelt, donde estuvo acompañado por el nominado secretario de Comercio, Wilbur Ross.

El mandatario dijo no tener una preferencia sobre el resultado de la eventual renegociación del TLCAN, al señalar: "No me importa si es una renovación del TLCAN o un TLCAN nuevo, pero lo tenemos que hacer justo y es bastante injusto para los trabajadores estadounidenses".

REVISIóN RESPETUOSA

Por su parte, La presidenta de la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo Mexicano, María Fernanda Garza Merodio, se pronunció por una revisión del TLCAN basada en el respeto para los integrantes y sobre la base de propuestas serias, claras y simétricas.

Lamentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logre ver a México como un aliado en su prosperidad, por la idea incorrecta que tiene de que el balance comercial entre ambas naciones significa la destrucción de trabajos y disminución de riqueza de las familias estadounidenses.

"Esta idea es incorrecta, porque no reconoce que las transformaciones tecnológicas que han tenido lugar en las últimas décadas nos han ayudado a crear juntos una sofisticada red de cadenas de suministro, para ofrecer nuevos y mejores productos y servicios a precios globalmente competitivos", explicó.

En tanto, el exdiplomático canadiense Hershell Ezrin afirmó que Canadá tiene especial interés en mantener una buena relación con México, sobre todo en las cadenas de suministro, por lo que consideró que la renegociación del TLCAN debe ser trilateral.

Efe

El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.86 por ciento o 17.8 centavos, al cotizar en alrededor de 20.53 pesos por dólar, luego de tocar un nuevo mínimo en el año de 20.43 pesos por dólar, indicó Banco Base.

El grupo financiero señaló que la apreciación del peso durante las últimas dos semanas se debe a una disminución en el número de posturas especulativas en contra de la moneda nacional.

Esta semana, apuntó el Banco Base, se ha observado una moderación en el lenguaje de Donald Trump en relación a México y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).