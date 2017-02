'Ha faltado honestidad en Coahuila'

ARTURO GONZáLEZ

El Siglo de Torreón

Armando Guadiana Tijerina asegura que Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, puede ganar la elección del 4 de junio, día en el que se renovará la gubernatura de Coahuila. Él está buscando ser el candidato del partido "sangre de toro" como él lo llama, para diferenciarlo de los "verdes" (PRI) y "azules" (PAN), como él les dice, quienes no han actuado con honestidad.

No obstante, las preferencias actualmente no le favorecen, situación que algunos consideran que pudiera llevar a Morena a convertirse en el fiel de la balanza que termine por darle el triunfo a uno de los dos partidos que están al frente de la contienda y que históricamente lo han estado. A pesar de esto, Guadiana dice que el partido por el cual quiere postularse va a dar la sorpresa.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el precandidato morenista habla, con su peculiar forma campechana, de por qué decidió entrar a la política, el peso de la figura de López Obrador, sus polémicas aficiones taurinas y su lucha legal que mantiene contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira

→ ¿Cuáles son los mensajes principales que usted ha logrado recoger respecto a la gente que está inconforme con lo que está pasando en el estado?

Pues yo creo que ya ahorita con toda la información, con el avance en las comunicaciones, tanto de comunicaciones como de computadoras, hace que todo mundo esté más informado, aun la gente que tiene menos recursos económicos que son los más, y de esa forma, pues ya te hablan cosas, te hablan de la deuda, fundamentalmente de las ciudades abandonadas, del problema de la inseguridad, que sí ha disminuido algo, pero llegó a su clímax en el gobierno de Humberto Moreira, como el caso de Torreón.

Y para mí fue muy significativo que en una visita que hicimos en el Mercado Alianza que una de los locatarios, una mujer joven ahí, que realmente platicamos con ella, y ella agarró la bandera y empezó a gritar, dijo: 'queremos salud, educación y empleo, no queremos despensas de frijol con gorgojo', como dice el compañero Andrés Manuel López Obrador.

(...) Eso es lo que se requiere, y si hay un manejo de los recursos públicos con honestidad, que ha faltado no solamente en Coahuila, sino en todo el país, pues es la manera en que puedes eliminar del todo la corrupción y el dinero empieza a rendir más, no necesitas aumentar impuestos, no requieres de más cargas fiscales para tener mejor salud, mejor educación y más empleo.

Se ha cuestionado a Morena la prominencia que tiene Andrés Manuel López Obrador en este partido y que, en estos casos con pocas posibilidades de triunfo, que es lo que mencionan y de acuerdo a las encuestas, utiliza estas elecciones estatales para posicionar más su imagen ¿cuál es su punto de vista al respecto?

Yo realmente había nacido con un proyecto independiente, tú lo sabes, no de ahorita, sino hemos platicado ya por varios meses; pero Morena, su líder, Andrés Manuel López Obrador, pues me invita a participar dentro del mismo, y yo realmente me siento muy contento y satisfecho porque somos coincidentes. Yo no veo un partido que sea independiente, que sea diferente a los demás partidos más que Morena. Y claro empezamos desde abajo, yo creo que en el mes de abril del año pasado Morena andaba con dos puntos, dos puntos y medio, un partido joven. Pues sí, nada más que ahorita tenemos encuestas que hablan de que Morena en Coahuila tiene 11 puntos, otras que dicen que 15 y otras que dicen que 17, pero en una semana más vamos a saber cómo están las cosas.

(...) Pero, por otro lado, fíjense aquí en Torreón, aquí tienen ustedes dos precandidatos, uno del azul (PAN) y otro de los verdes (PRI), los dos han gobernado esta ciudad, ¿(eso) quieren los laguneros? Que se sentían orgullosos realmente, antes yo recuerdo cuando estudiaba en Monterrey, con la gente de Torreón, se sentían orgullosos hace 30 años, de ir a estudiar al Tec de Monterrey y querer regresar como profesionistas, a colaborar algunos con las empresas de sus padres, de sus familiares, pero a trabajar aquí en la región.

Ahora resulta, tengo una hija en el Tecnológico todavía en Monterrey, dice: 'no papá, pues la realidad es que yo tengo amigos y amigas de Torreón y no quieren regresar a su ciudad a trabajar, quieren irse a otro lado'. Eso es grave, quiere decir que los que han estado no han hecho las cosas correctamente, pero, y que ese orgullo lagunero, pues tienen que sacarlo, o sólo que quieran que los mismos burócratas que estuvieron gobernando la ciudad, uno precandidato del azul, otro del verde, quieran que sean gobernadores, aunque sean laguneros. No podemos permitir que las mismas gentes han hecho o han vivido al amparo del presupuesto toda su vida.

Yo creo que he sabido generar muy buen empleo, yo realmente desde que salí del Tecnológico creé mi primer oficina, éramos tres personas, de que me dediqué al diseño de estructuras metálicas, de concreto, luego a la construcción de vivienda, carreteras, puentes, a la construcción de plantas mineras y ahora me dedico a la minería y a la cuestión agropecuaria. O sea, yo sé cómo generar los empleos y sé lo que necesita la micro, la pequeña y mediana empresa para que se generen más empleos, no que vaya a ser uno como gobernante los famosos 'cochupos', con el empresario de la IP para hacer negocios, no señores, aquí vas a ganarte primero la confianza de la gente, pues manejando el dinero que no es tuyo y con probidad y con honestidad, para que los demás hagan negocios y generen más empleos y darles oportunidades.

→ ¿Por qué, siendo un empresario con éxito en lo que ha desarrollado, entrar a la política? ¿Y por qué en estas condiciones?

Bueno yo pienso que Morena va ir caminando hacia arriba, yo les digo que los verdes van a estar de un lado y los azules del otro, y a lo mejor vamos a agarrar el balón por el centro como en el futbol americano, para anotar 'touch down' con el color sangre de toro ¿por qué? Porque Morena tiene el color sangre de toro, hablando en términos taurinos. Pero ¿por qué entrar a ello? ¿En lugar de ser espectador ser protagonista? Pues porque yo al menos he sentido que en el estado, en el país, al igual que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, tenemos que participar para ver y podemos ayudar a lograr un cambio verdadero en la función pública. Que no se lleven el dinero como se lo llevan comúnmente, tanto los gobiernos municipales, como del estado, la federación, y que la corrupción ha llegado a un grado extremo, y yo creo que lo podemos hacer, y lo podemos hacer ahora que Morena triunfe en el 17 como prefacio, para que el 18 gane a nivel nacional (...).

El PAN ha intentado hacer de esta elección un plebiscito de más PRI o algo distinto. En este escenario ¿usted ve que Morena pueda convertirse en el fiel de la balanza para darle el triunfo a uno u otro partido?

Yo pienso que al llegar al mes de junio la elección va a ser de tres: van a estar los azules y los verdes en picada y el partido sangre de toro, Morena, va ir caminando hacia arriba y puede lograr un cambio verdadero en Coahuila. (...) Yo pienso que afortunadamente hay mucha gente con la inteligencia, con la promotoría, con el entusiasmo y sobretodo la preparación para gobernar el estado y aquí en La Laguna, aquí en Torreón, y no vamos a seguir con los mismos burócratas, vamos a cambiar las cosas, yo sé cómo se generan los empleos, y sé qué facilidades y qué necesitan las empresas en el estado para salir adelante y que generen más empleo, que eso a final de cuentas va a traer mejor salud en el estado, mejor educación y más seguridad.

→ Sabemos que usted es un empresario taurino también y está a favor de la fiesta brava, en Coahuila ya se prohibió y existe un número de personas, que cada vez es mayor, que están en contra de este tipo de expresiones ¿cree que le vaya a afectar en su precampaña y en su eventual campaña?

No, definitivamente que no, porque yo creo que hay que respetar a las minorías. Así una gente que tenga una afición por una actividad como es el caso de los toros, los caballos, o lo que sea, cualquier otra actividad tanto deportiva como afición, como este caso; si los respetamos, y que ellos respetan a los demás, todo se puede realizar, se puede llevar a cabo en la sociedad, entonces yo opto porque respetemos a las minorías en los gustos que tengan, siempre que no afecten el interés de los demás, que es el caso.

Yo veo muy mal que ahora, por ejemplo, están anunciando una corrida de toros muy importante, aquí nuestro amigo Arturo Gilio y la gente de Torreón que hizo un esfuerzo para hacer el Coliseo, para regresar las corridas de toros, y no las puedan hacer, tienen que ir a una plaza más pequeña en la ciudad de Lerdo y poder hacer eso. Pues yo creo que eso pues está mal, y además de parte de Rubén Moreira es un capricho a todas luces por afectar, porque nosotros estamos señalando faltas y errores del gobierno o de la dinastía Moreira, desde Humberto hasta Rubén. Pero ya se está por definir, afortunadamente ya está aquí en un colegiado de Torreón el asunto de la defensa de los toros, yo creo que ya se resuelve pronto y volvemos a lo mismo, cada quien sus gustos siempre que respete a los demás, y no afecte a los demás.

Usted ha encabezado una lucha legal contra Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, y quiero preguntarle si a pesar del resultado de la elección, sea favorable o sea negativo ¿va a continuar con este camino, esta lucha para exigir justicia y proceder contra Humberto Moreira?

Claro que vamos a proseguir, como lo hemos hecho siempre y no es de ahorita. Estamos convencidos de que vamos a tener éxito, pero en el remoto caso de que no tuviéramos éxito, vamos a tener éxito porque vamos a convencer más gentes, yo también le ofrecí a Andrés Manuel López Obrador que vamos a continuar ayudándole hasta el 18, para que llegue a la Presidencia de México, porque ahorita ya sin lugar a dudas prácticamente es el próximo presidente de la república mexicana, pero nosotros vamos a tener éxito...

→ Falta un año y medio todavía...

Pero el prefacio va a ser, aquí en Coahuila ustedes van a estar asombrados con la manera en la que se va ir convenciendo a la gente de un cambio verdadero a través de Morena, y que seguramente que es el único partido que no ofrece alianzas como la alianza, dime, la alianza del verde, ahí el Verde Ecologista, el 'Niño Verde', el otro partido del Encuentro Social o no sé cuál es, creo que sí; varios partidos satélites que ni vale la pena mencionarlos. Y luego por otro los azules hablan de una alianza ciudadana, una alianza con los mismos, UDC, bueno el PRD ya se les bajó, el PPC y varios son los mismos que aprobaron la deuda de Moreira en el Congreso del Estado.

Y aparte, yo diría, el PAN estuvo en el poder ¿qué hizo desde la Presidencia el PAN, los mismos, este señor que anda de precandidato por los azules? ¿Pues no era senador y aparte compadre del presidente, qué hizo? Cuando tenía el poder en la mano no hicieron nada con lo de la deuda, y ahora sí quieren decir que son los defensores. No lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer ahora, ahorita lo andan prometiendo porque tiene el interés de llegar al poder por el poder, que no es el caso de nosotros ni de Morena, nosotros no andamos buscando chamba, ellos sí quieren una chambita, los verdes y los azules, porque ha sido el modus vivendi. O ¿tú crees que la manera en la que viven tanto el azul como el verde, es solamente con los ahorros de sus suelditos de la función pública donde han estado? Pues yo creo que no.

Yo por eso ya presenté mi declaración anual de impuestos, lo que los ingresos que tengo anuales de los últimos cinco o diez años los pueden ver a cualquier hora, y vuelvo a insistirles, yo no ando buscando ninguna chamba, quiero ayudar al estado efectivamente para eliminar la corrupción, y con ese ahorro ayudar a que tengamos mejor salud, mejor educación, mejor seguridad y de esa manera que la gente exigirle al funcionario público que maneje mejor los recursos de los ciudadanos de Coahuila.

EL SIGLO DE TORREÓN / Fernando Compeán