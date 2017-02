'Ignora' vicefiscal a mujeres de OSC

PEDIRíAN UN MODELO DE ATENCIóN A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA

El siglo de torreón

El vicefiscal Zacarías Francisco Cabrera ignoró a representantes de la sociedad civil y del Cabildo de Gómez Palacio, quienes acudieron a la Vicefiscalía para solicitar un modelo de atención a mujeres víctimas de violencia.

La entrevista se concertó luego de que la Fundación por la Promoción el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres A.C. hiciera una serie de señalamientos por las deficiencias en la atención a la mujer violentada por parte del Estado y el Municipio.

Sandra Sierra, presidenta de la citada asociación, acompañada de las regidoras Belem Rosales y Elena Camacho, estuvieron el pasado miércoles para dialogar con el vicefiscal. Sin embargo, pasó más de una hora y nunca fueron recibidas.

"La intención era solicitarle un modelo de atención a víctimas dentro de la Vicefiscalía: un psicólogo y un abogado que se dediquen exclusivamente a darle seguimiento a las denuncias, a asesorar y a fortalecer psicológicamente a las mujeres que acuden".

"También una unidad de género dentro de la dependencia que observe los casos de las empleadas que sufren acoso y hostigamiento, que genere protocolos de actuación, que revise promociones y ascensos de las mujeres que trabajan ahí porque el buen juez por su casa empieza", explica.

Agrega que se buscaba generar estrategias para promover el acceso a la justicia de las mujeres en Gómez Palacio "porque si en los últimos seis meses nada más se le ha dado entrada a 11 denuncias por violaciones, es una clara muestra de la desconfianza de las mujeres a las autoridades locales".

Esto en comparación con Torreón que cuenta con 58 denuncias. "No hay más violadores en Torreón, hay más denuncia", dijo.

El vicefiscal no se volvió a comunicar para reprogramar la reunión lo que evidencia una falta de interés en abordar la problemática de violencia que sufren las mujeres y su "limitado" acceso a la justicia. "Las autoridades evaden: no ven, no escuchan y no hablan".

Sin embargo, apuntó que tanto la asociación que preside como las ediles, continuarán insistiendo hasta que la Vicefiscalía dé a la mujer que ha sufrido violencia, un trato digno, respetuoso y actúe con apego a la ley.

Archivo