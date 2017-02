'Guardan' la ayuda por avenida y lluvia

TORREÓN, COAH.-

ENCUENTRAN DESPENSAS, COLCHONES, KITS DE LIMPIEZA EN BODEGA

El Ayuntamiento de Torreón no entregó todos los apoyos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), hay cerca de 300 despensas "pendientes" en una bodega que no está registrada entre los inmuebles que renta la autoridad.

Estos apoyos son derivados de la declaratoria de emergencia por las lluvias y la avenida del río Nazas durante el año pasado.

La síndico de minoría del PAN, Gabriela Casale Guerra, visitó ayer la bodega ubicada en bulevar Revolución y calle Jiménez, donde encontró paquetes de despensas, colchones, kits de limpieza, entre otros apoyos, que incluso cuentan con el rotulado de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

La funcionaria proporcionó a El Siglo de Torreón las fotografías y videos correspondientes, y denunció que hace unos días recibió otro video de esa misma bodega donde se observaba que se extraía la despensa de las cajas de cartón (con logotipo de la Segob), para colocarla en bolsas de plástico, sin que existiera un motivo para el cambio, pero Protección Civil aseguró que este procedimiento se debió a que las cajas venían maltratadas.

Tanto la Dirección de Protección Civil en Torreón como la Secretaría de Gobierno de Coahuila aseguraron que los apoyos fueron entregados en su totalidad, sin embargo, ayer aún había despensas en cajas cerradas, con los logotipos de la Segob, en una bodega localizada en bulevar Revolución y calle Jiménez, que custodia un empleado de la Dirección Municipal de Desarrollo Social.

"Hay muchas cajas vacías, que no se ven maltratadas, y el producto no está, hay otras en perfecto estado, cerradas", dijo Casale, lo que resulta evidente en el video.

La edil recordó que recientemente este medio publicó que había diferencia en las cifras de beneficiarios para Torreón que reportaban el Municipio y el Gobierno estatal.

"Me parece una situación muy grave porque están reteniendo un recurso federal y el director de Protección Civil (Alberto Porragas) no dice la verdad, dice que se entregó todo cuando no es cierto", indicó.

Casale dijo que se harán las denuncias correspondientes ante la Contraloría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno federal.

Como se informó oportunamente en este medio, mientras que el gobierno de Coahuila aseguró que con los apoyos del Fonden fueron beneficiadas 32 mil personas en Torreón, el Ayuntamiento sostuvo que fueron 14 mi 777, es decir, menos de la mitad.

Mediante el oficio número SEGOB/UTSG/408/2016, la Secretaría de Gobierno de Coahuila informó que el apoyo del Fonden se distribuyó en forma proporcional para la población afectada en los cinco municipios de la región Laguna, habiéndose estimado en 42 mil personas afectadas, de las cuales, fueron 32 mil en Torreón.

Sin embargo, en el oficio DMPCB/6203/19122016, Porragas respondió, a pregunta expresa, que el apoyo del Fonden ya fue entregado en su totalidad y que los beneficiarios fueron 14 mil 777 habitantes. Dijo que a Torreón se le asignó la entrega de 13,407 despensas, 14,777 cobertores, 13,677 colchonetas, 16 rollos de hule, 3,709 kits de limpieza y 8,569 kits de aseo personal.