Rechaza Osorio Chong que Trump haya amagado con movilizar tropas

CIUDAD DE MÉXICO.-

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que durante la llamada telefónica entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, éste haya amenazado con enviar tropas estadounidense a nuestro país para detener a los “bad hombres”.

“Primero, les digo de saque que no hay tal comentario, no se dio en la conversación (entre los presidentes. La Cancillería ya hizo el desmentido correspondiente y por supuesto eso es fuera de lugar, si alguna vez se hiciera ese comentario, que no cabe”.

Osorio Chong recordó que somos una nación soberana y nuestros problemas (internos) los arreglamos nosotros los mexicanos.

De acuerdo con información de AP estas declaraciones provienen de un extracto de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes pasado el presidente Enrique Peña con Donald Trump.

La transcripción no aclara a quién se refería Trump con "bad hombres" -narcotracantes, inmigrantes o ambos-, ni el tono o contexto de la declaración. Tampoco contiene la respuesta de Peña Nieto.