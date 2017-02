Emocionado por cantar el himno en el Super Bowl: Luke Bryan

El músico de country, Luke Bryan, cantará el himno nacional de los Estados Unidos previó al partido del SuperBowl 51 en el Estadio NRG en Houston, Texas.

A través de un video publicado en su cuenta de twitter, se mostró emocionado por poder interpretar el cántico nacional estadounidense previo al kickoff entre Atlanta Falcons y Patriotas de Nueva Inglaterra.

Está será la primera vez que el interprete de la doceava temporada de La Voz Estados Unidos se encuentre en un escenario del SuperBowl, el cual se celebrará el próximo domingo 5 de febrero.

Luke Bryan se une a la lista de artistas que han interpretado el himno estadounidense en las festividades previas al partido junto con los artistas, Lady Gaga, Idina Menzel, Renee Fleming, Alicia Keys, Billy Joel, Diana Ross, Neil Diamond, Whitney Houston, Harry Connick Jr., Garth Brooks, Natalie Cole, Vanessa Williams, Luther Vandross, Cher, Faith Hill, Mariah Carey, Dixie Chicks, Beyonce Knowles, Christina Aguilera, respectivamente.

Excited to perform the National Anthem on @NFL's biggest stage #SB51. See y'all in Houston. pic.twitter.com/MIbk2gJbah