Cuando no es Juana es Chana, incluso -o sobre todo- en tiempos de Trump. Lo decimos ahora porque ha salido a la luz un nuevo actor del truculento caso Coahuila que durante años estuvo en la penumbra. Se trata de un primo de los dos habitantes de Allende que se metieron a trabajar con los Zetas y luego los traicionaron llevándose varios millones de dolarucos al otro lado junto con información harto valiosa. Como recordará, memorioso lector, este incidente fue el que detonó la tristemente célebre matanza de Allende allá por el año de 2011, en los meses en que el Profe Humberto apenas se estaba acomodando en la silla de presidente nacional del PRI, Torres López ya ocupaba la de interino en el Palacio Rosa, y el ahora gober Rubén se preparaba para ser candidato a la gubernatura. Y usted se preguntará ¿qué tiene que ver Trump en todo esto?

Resulta que el primo referido solicitó asilo al gobierno de Estados Unidos por temor a que si regresaba a México, los malosos le hicieran algo en represalia por lo hecho por sus parientes. Pero el Tío Sam se negó a asilarlo, por lo que el afectado demandó ante un juez a Sally Yates, entonces fiscal general de Estados Unidos. Pero Yates fue corrida de muy mala manera el lunes pasado por el señor Trump luego de que se rebeló contra la orden del preciso de la Casa Blanca de negar la entrada a refugiados provenientes de siete países. Así es que con el cambio de fiscal el mencionado primo tendrá una nueva oportunidad para pelear su asilo. Claro que con Trump en el gobierno, y nombrando a gente que piensa como él en todo lo que tiene que ver con asilados, refugiados e inmigrantes, va a ser más difícil de que le otorguen lo que busca. No obstante, el demandante parece tener un as bajo la manga con el que busca hacer atractivo su caso al nuevo gobierno de los Estados Unidos. En los expedientes que circulan, el primo relata lo ocurrido en la matanza de Allende y acusa a funcionarios y policías de haber participado en complicidad. Y aquí es donde viene lo bueno, ya que el declarante menciona que entre esos funcionarios estaba "el gobernador", del cual no menciona su nombre, por lo que queda la duda de a quién se refiere exactamente. ¿Resultará a los fiscales norteamericanos este misterio tan interesante como para conceder el asilo y así tener acceso a esa información que pudiera engordar el caso que se sigue en las cortes texanas? Todo depende de qué tanto sirva a los intereses de polémico presidente del copete amarillo.

***

Al calor de las precampañas simuladas que siguen su curso con más pena que gloria en la provincia, continúan surgiendo aspectos de la disputa que se dio al interior de la mesa política del PAN para decidir al ungido que irá en pos de la gubernatura. Nuestros subagentes disfrazados de tazas de café nos reportan que a última hora, el senador Luis Fernando Salazar intentó armar una alianza de facto con el alcalde de Saltillo, Isidro López, para sumar los números de ambos en las encuestas y así rebasar las preferencias a favor de Guillermo Anaya. No obstante, don Chilo no quiso prestarse al juego que seguramente hubiera ocasionado un escándalo mayor que el que armó el Hooligan. Lo cierto es que una vez que la balanza ya estaba más que inclinada a favor de Anaya, y que Salazar ya había salido a hacerla de tos, don Memo se abocó a convencer por todos los medios posibles a su antiguo pupilo para que no se fuera con otro partido o aventara la nave del panismo. Y es que, como usted sabrá, enterado lector, el virtual candidato a la gubernatura por el PAN sabe que ese tipo de resentimientos pueden hacer perder elecciones. Basta recordar lo que pasó con Jorge Zermeño, cuando disputó en 2015 la diputación federal que perdió contra el candidato del PRIVer, Refugio Sandoval, porque los anayistas no le echaron la mano. Claro que también hay que decir que don Jorge les había hecho una similar dos años antes, en la elección por la alcaldía, cuando dejó crecer la anticampaña que le afectó a Jesús de León, quien terminó por perder la votación frente a Miguel Riquelme.

***

Y ya que hablamos de don Miguel, virtual candidato del PRI a la gubernatura, cuentan las malas lenguas que se le ha visto últimamente muy activo, sí, pero no tan efusivo y hasta nervioso en sus actos de precampaña. Según los subagentes disfrazados de matracas tricolores esto se debe a que el alcalde con licencia ve resultados poco halagüeños en las encuestas y sondeos que le han realizado. Dicen que la preocupación es tal que en días recientes tuvo que dar un estirón de orejas a su equipo de colaboradores y proveedores para que se concentraran en su campaña y dejaran las distracciones que pudieran interpretarse incluso como deslealtades. Por otro lado, como se sabe, las elecciones en Coahuila se ganan en Saltillo y en Torreón, que juntos concentran algo así como el 50 por ciento del padrón electoral. Es por ello que es importante que los candidatos a las alcaldías apuntalen y sumen a la campaña del aspirante a gobernador para lo cual se requiere buenos gallos. Pero dicen los que saben que en este año no es el caso, ya que ni Miguel Mery Ayup en Torreón, ni Manolo Jiménez Salinas en Saltillo tienen la penetración en la base priista como para garantizar un triunfo holgado. A esto se suma que el aspirante independiente Lucho Salinas, que muchos ven como la apuesta moreirista para pulverizar el voto opositor, está siendo atacado de forma muy dura por sus claros vínculos familiares priistas, por lo que se le está complicando montar una estructura verdaderamente independiente y servir como se debe -dicen- a los intereses del régimen. Para que se dé una idea de la cercanía, sepa que don Lucho es tío del joven Manolo. Como las cosas hasta el momento no están saliendo tal y como esperan, se dice que hay preocupación en el cuartel riquelmista. Pero falta mucho aún, y nada está decidido todavía.

***

Del otro lado del Nazas andan diciendo que el flamante recaudador de Rentas en Gómez Palacio, Ismael Sánchez Galindo, tiene bastante trabajo que hacer para acallar las quejas y señalamientos ciudadanos, y no sólo por la tardanza y la deficiente atención que reciben al momento de acudir a pagar sus derechos vehiculares, que ya es bastante de por sí. Y es que según lo que algunos afectados han dado a conocer a través de las redes sociales, también las mañas de algunos empleados de los Centros Multipago están dejando muy mal parada a la dependencia estatal, lo que incrementa la molestia y las peticiones de que se actúe al respecto cuanto antes. De acuerdo con lo que han denunciado los quejosos, dichos trabajadores reciben hasta 200 pesotes por "vender" los turnos que, dicho sea de paso, están limitados para determinado número de contribuyentes, lo cual deja sin posibilidad de hacer trámites ni pagar a decenas de personas que madrugan y llegan desde las seis de la mañana o incluso antes. Pero no es todo. Aparentemente, según lo que señalan los contribuyentes gomezpalatinos, son las mismas empleadas de los centros quienes acaparan los turnos para después vendérselos al mejor postor, una situación que implica verdaderas travesuras que deben ser investigadas y sancionadas, pues todo hace suponer que estas acciones están a cargo de trabajadores que pertenecieron a la pasada administración estatal y quienes además de sacar provecho económico de la situación, buscan dejar en mal a las actuales autoridades.

***

Otra oficina que no canta mal las rancheras en vicios y problemas es la Vicefiscalía que encabeza Zacarías Cabrera. Para empezar, los subagentes disfrazados de escritorios desvencijados comentan que el "vice" se ha quedado un poco rezagado en eso de la actualización en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Cuentan que de plano no asistió a las capacitaciones que se estuvieron dando en todo el país, o que si lo hizo no fue precisamente para poner atención, ya que el conocimiento que tiene de los nuevos procesos es más bien escaso, con mucha improvisación de por medio. Pero esto no es lo más grave. Dicen que las quejas del personal han comenzado a subir de tono debido a que don Zacarías tiene unos asistentes que suelen hacer gala de prepotencia como si fueran pajes del mismísimo rey de Francia en la época de los Luises. A los tratos digamos poco amables, se sumó recientemente un incidente en el que el jefazo de la Vicefiscalía les llamó la atención a las damas que trabajan en esa dependencia por su forma de vestir, la cual calificó como propia de mujeres de la vida galante (claro que usó otra palabra que aquí por recato nos rehusamos a mencionar). Este caso suena muy parecido al del funcionario de la Secretaría de Educación de Veracruz que mandó un oficio pidiendo a todas las trabajadoras que vistieran con "decoro". El resultado fue que ese funcionario pasó a vivir en el nada decoroso error, o sea, lejos de la nómina.