Regresan Guerreros al trabajo en el TSM

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Tras disfrutar de un día de descanso, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna regresó ayer a sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, comenzando su preparación de cara al duelo de la jornada 5 ante las Chivas de Guadalajara.

Con el ánimo por las nubes luego de conseguir su segunda victoria del campeonato y arribar al tercer lugar de la tabla general, los jugadores albiverdes lucieron de buen humor en la práctica dirigida por José Manuel de la Torre, que ordenó trabajo regenerativo y en cancha para comenzar la semana. Otra buena noticia en el campamento albiverde fue la convocatoria de Néstor Araujo para la selección mexicana de futbol que enfrentará a su similar de Islandia el próximo 8 de febrero en Las Vegas, Nevada. El equipo albiverde continuará hoy con entrenamiento a doble sesión en TSM para seguir preparando el duelo ante el Rebaño.

Al término de la práctica santista, el volante Walter Gael Sandoval habló con los medios de comunicación acerca de la actualidad de los Guerreros y de su momento personal, ya que se ha convertido en titular del equipo lagunero y aprovecha para aprender en cada partido disputado: "son muchas cosas, si me pongo a decir cada una de ellas no terminaría, es conforme van pasando los partidos que voy viendo situaciones y acumulando experiencia, son minutos para seguir aprendiendo y mejorando en muchos aspectos, poco a poco vamos mejorando y me va ayudando a ser mejor jugador", describió.

Gael anticipa un partido atractivo al enfrentar a Chivas, ya que ambos equipos cuentan con jugadores veloces y peligrosos al frente: "creo que va a ser un buen partido, Chivas tiene buenos jugadores y nosotros debemos aprovechar la rachita que estamos teniendo, ya que si nos ponemos en otra sintonía, no vamos a conseguir el objetivo que nos planteamos desde antes del inicio de temporada", dijo.

El canterano santista no considera que sea un partido especial debido a que el rival es un histórico del futbol mexicano, por el contrario, se concentra únicamente en conseguir los puntos y que Santos siga mejorando en su juego colectivo: "para mí es otro partido más, sea quien sea el rival que sea, obviamente ganar los tres puntos de visita es algo que nos va a ayudar a nosotros, sin importar cómo se llame el rival. Es bueno que todo el equipo está haciendo las cosas bien, aunque no dejamos de mejorar, hay aspectos que debemos pulir, apenas estamos debajo de la punta y ojalá que así sigamos", compartió.

Sandoval observa en el horizonte un duelo muy parejo en el que la contundencia será lo que incline la balanza de un lado o de otro: "la efectividad es la que va a marcar la diferencia, los dos equipos tenemos a jugadores rápidos y se mueven mucho, la efectividad que se tenga adelante es lo que va a hacer la diferencia y va a hacer a su equipo llegar al triunfo", vislumbra.

Para Sandoval, la entrega durante los entrenamientos es una obligación y es lo que le ha llevado a ganarse minutos dentro de la cancha y ser considerado por el estratega albiverde: "nos concentramos en jugar y hacer las cosas bien, uno trabaja día a día para poder jugar, la confianza que nos da el entrenador es fundamental, conforme van pasando los partidos el tener la confianza del cuerpo técnico y los jugadores, es algo que aprecio mucho y me hace sentir muy bien", confesó.

Los Guerreros han tenido un paso contrastante en Liga MX y en Copa MX, ya que en un torneo están invictos y en el otro han perdido sus dos compromisos, situación que Sandoval acreditó a que: "realmente no es que el equipo no camine, son diferentes partidos, se juega a un ritmo diferente y eso tiene mucha importancia, son situaciones de partido, hemos disputado dos partidos en los que no nos ha ido tan bien, pero no se ha jugado mal, estamos tranquilos porque eso lo vamos a mejorar", sentenció.