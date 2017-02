Araujo, un habitual en el Tri

TORREÓN, COAH.-

Feliz por su nueva convocatoria a la selección nacional mexicana se mostró el zaguero de Santos Laguna Néstor Araujo, quien fue incluido en la lista del colombiano Juan Carlos Osorio para disputar el partido amistoso ante Islandia en Las Vegas, Nevada.

Araujo se enteró de su llamado al término del entrenamiento diario con Santos Laguna, por lo que cuestionado al respecto, señaló que: "estoy muy contento, con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien, ojalá y me vaya muy bien, pero ahorita debo pensar nada más en Santos y ya en su momento pensaré en la selección".

Los llamados constantes al Tricolor para Néstor Araujo se los ha ganado en base a la entrega, determinación y disciplina, según describe el propio santista, que está convertido en el goleador de su equipo.

"Hago lo que me dice Juan Carlos (Osorio), sé que las posiciones están muy reñidas y va a estar el que le llene el ojo al técnico, por eso si me dice que salte, salto, si me dice que conduzca, conduzco, si me dice que juegue a dos toques, lo hago, trato de hacer lo que me pide y partiendo de ahí creo que le da confianza a él", señaló.

El portero Hugo González, el defensa Luis Reyes y el mediocampista Edson Álvarez destacan en la lista del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, para el partido amistoso entre las selecciones de México e Islandia del próximo 8 de febrero.

González, quien jugó para América desde 2010 y fue cedido esta temporada a la escuadra de Monterrey, es una de las sorpresas en la lista del técnico sudamericano.

Luis Reyes, quien milita en Atlas desde el Apertura 2016, es uno de los elementos a destacar, mientras que Álvarez, de 19 años, también es una de las novedades de Osorio tras apenas debutar con las "Águilas" el torneo pasado.

Tres días antes del enfrentamiento en el estadio Sam Boyd se concentrarán los 23 jugadores elegidos para viajar a Las Vegas, ciudad sede del choque, donde se medirán ante la selección que llegó a los cuartos de final de la Eurocopa 2016.

El delantero Giovani dos Santos, de los Ángeles Galaxy, es el único "foráneo" elegido para este compromiso y se tomó en cuenta porque la liga estadounidense reanuda actividades hasta marzo.

La escuadra europea será el rival del "Tri" antes del duelo frente a Costa Rica, correspondiente al hexagonal final para clasificar a la Copa de Mundo de Rusia 2018.