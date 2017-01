'Trump está más duro', repatriado

RECIBE APOYO PARA INICIAR SU PROPIO NEGOCIO EN MéXICO

El siglo de torreón

Jorge Talamantes López fue deportado de Estados Unidos el 20 de marzo del año pasado. Ayer recibió apoyo para poder montar un taller y quedarse en México luego de que sus esperanzas de ganar en dólares se vinieran abajo.

Jorge, ciudadano de Lerdo, tiene una esposa y siete hijos. Tenía la intención en el año 2016 de irse a trabajar a Texas, estado ubicado al sur de los Estados Unidos y que colinda con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Talamantes ya había pasado antes ilegalmente, la falta de empleo para una persona mayor de 50 años lo hizo exponerse de nuevo y cruzar ilegalmente.

"Aquí no encontraba trabajo y me fui, pero me tocó la mala suerte. Se va uno con intenciones de sacar a su familia adelante", dijo el hoy repatriado.

Hace casi un año que pisó la cárcel estadounidense al ser detectado por las autoridades estadounidenses, esto mientras lo regresaban.

"Me dijeron que si volvía me iban a dar más tiempo en la cárcel y ya estuve 10 días", dijo Talamantes, quien por ahora ya no piensa regresar al país vecino pues se enfocará a colocar un taller mecánico ante la dura postura del nuevo presidente de EU, Donal Trump para con los migrantes.

"El presidente Trump está más duro. Ya vamos a tratar de quedarnos acá", dijo Talamantes.

Al igual que Jorge, otras 12 personas recibieron ayer apoyo en especie, equipos para negocio con recursos provenientes del Fondo de Apoyo a Migrantes del Gobierno federal que se hicieron llegar al Ayuntamiento a través del Gobierno del Estado. Proveniente de este Fondo, en 2016 el Estado de Durango tuvo una asignación de cinco millones 767 mil 886 pesos.

No obstante y pese al panorama de las políticas implementadas por el presidente de los Estados Unidos en materia de Migración, los diputados federales autorizaron un monto menor para este mismo Fondo, según el Presupuesto de Egresos para 2017 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Así, mientras el Fondo de Apoyo a Migrantes en 2016 tuvo una bolsa total de 300 millones de pesos, para el 2017 aprobaron 263 millones de pesos, es decir, 37 millones de pesos menos.

El siglo de torreón