Banderas está fuera de peligro

Londres, ing.- El actor español Antonio Banderas se recupera en su casa, en el condado de Surrey, al sur de Inglaterra, después de haber sido hospitalizado la pasada semana a causa de un fuerte dolor en el pecho.

Banderas fue trasladado el jueves en ambulancia al St Peter's Hospital, en el municipio de Chertsey, tras sufrir un "dolor agónico" en el pecho mientras hacía ejercicio, según informa el diario británico The Sun.

El equipo médico del hospital lo mantuvo en observación hasta asegurarse de que se encontraba estable y fuera de peligro, por lo que recibió el alta y regresó a su casa acompañado de su pareja, Nicole Kempel.

El actor confirmó al rotativo que sufrió un "episodio sin importancia", al tiempo que dio las gracias al cuerpo médico del St Peter's Hospital y al resto de profesionales que lo atendieron en el centro.

Banderas se mudó al Reino Unido en 2015 para comenzar un nuevo proyecto profesional y empezó estudiar diseño en el prestigioso Cental Saint Martin's College de Londres, en el que se formaron figuras como John Galiano y Stella McCartney.

El malagueño vive junto a su pareja, la ejecutiva holandesa Nicole Kimpel, en una mansión en el condado de Surrey, a poco menos de una hora de la capital británica, valorada en 2.4 millones de libras (3.4 millones de euros).

Después de su divorcio de Melanie Griffith, tras casi dos décadas de relación, el actor malagueño, de 56 años, empezó a salir con Kimpel, de 37, con la que comparte una de las 200 casas prefabricadas de lujo diseñadas por el estudio alemán Huf Haus.

La mansión, fabricada en cristal y madera, y que tiene media hectárea de jardín, cinco habitaciones, sauna, gimnasio y sala de cine, será el hogar de la pareja durante los próximos cuatro años, el tiempo que tardará Banderas en finalizar sus estudios en la capital británica.

Situada en un mundo como el nuestro, pero habitada totalmente por animales, SING ¡Ven y canta! Es protagonizada por Buster Moon, un koala quien está al frente del que alguna vez fuera uno de los teatros más importantes de la ciudad, pero que actualmente pasa por tiempos difíciles. Buster es un eterno optimista, bueno quizás hasta un poco sinvergüenza, pero ama tanto a su teatro que hará hasta lo imposible por conservarlo.

108 min.

CLASIFICACIóN: AA.

DIRECTOR: Garth Jennings.

PáNICO

13:55 hrs.

Profecías

Cuando su esposa rompe una galleta de la fortuna que profetizó su muerte en cuatro días, un médico debe resolver el misterio detrás de la profecía antes de que sea demasiado tarde. Buena opción para hoy.

CANAL 4

06:00 CJ Grand Shopping

07:00 Infomerciales

08:00 Infomerciales

10:00 Infomerciales

11:00 La malquerida

13:00 La Fan

15:00 Tras la verdad

16:00 Minuto para Ganar

17:00 La Escuelita V.I.P

18:00 La hora pico

19:30 El Coque Va

21:00 Mujer, casos de la vida real

22:30 Sin senos sí hay paraíso

CANAL 6

06:00 Infomerciales

07:00 Infomerciales

08:00 Infomerciales

09:00 Iglesia Universal

09:30 El Hormiguero MX

10:30 A quien corresponda

12:00 No sabía que estaba embarazada

13:00 Difícil de creer

14:00 Cocineros Mexicanos

16:00 Enamorándonos

18:00 S.W.A.T. 2

20:00 American ninja warrior

21:00 Los Simpson

22:00 Hawaii Five-0

23:00 Elementary

CANAL 7

06:00 Noticiario matutino

09:00 Diálogos En Confianza

11:00 Nuevos Pasos

11:30 Para Comer y Contar

12:00 La ruta del sabor

12:30 Tu Cocina

13:00 Cazadores del Sabor

13:30 D todo

14:00 Noticiario

14:35 Daniel Tigre Y Su Vecindad

15:00 ¡Listos a Jugar!

15:30 La Pandilla De La Selva Al Rescate

15:45 Diseño ¡Ah!

16:15 Campamento Lakebottom

16:30 ¡Exploración Salvaje!

17:15 Futboleros

17:30 Historias Horribles

18:00 Curiosidades Naturales de David

18:30 Hospital Veterinario

19:00 D todo

19:30 Espacios Politécnicos

20:00 La Marca de la Belleza

20:30 A favor y en contra

21:00 Noticiario nocturno

22:00 México Social

23:00 Los Minondo, Reforma

CANAL 11

06:00 Las Noticias con Danielle Dithurbide

06:30 Despierta con Loret

08:00 Al Aire con Paola Rojas

09:00 Hoy

12:00 Corazón Indomable

13:00 ¡Cuéntamelo ya!

14:30 El Noticiero Karla Iberia Sánchez

15:00 María de todos los Ángeles

16:00 Como dice el dicho

17:00 Mi Adorable Maldición

18:00 La Rosa de Guadalupe

19:00 Vino el Amor

20:00 El Bienamado

21:00 La Candidata

22:00 Diez en Punto Denise Maerker

22:30 40 y 20

23:00 A quién le vas

23:30 Mujeres Asesinas

CANAL 13

05:50 Hechos AM

08:55 Venga la alegría

12:00 La vida en el espejo

13:00 ¿Qué hay de comer?

14:00 Hechos meridiano

15:00 Peluches

15:15 ¡Boom!

16:00 Ventaneando

17:00 Las Tardes con la Bigorra

18:00 Lo que callamos las mujeres

19:00 Al extremo

20:00 Celia

21:00 Rosario Tijeras

22:00 Hechos de la noche

22:30 Peluches

22:45 Vis a vis

23:30 Los Protagonistas

CANAL 40 06:00 Paw Patrol

06:30 Masha y el oso

07:00 Peppa pig

07:15 El Pequeño Reino De Ben

07:30 Bob el Constructor

08:00 Pingüinos de Madagascar

09:00 Rugrats: Aventuras en Pañales

10:00 Las aventuras de Jimmy Neutrón

11:00 El Chapulín Colorado

11:30 El chavo animado

13:00 Bob Esponja

14:00 Wendell & Vinnie

15:00 Drake & Josh

16:00 La CQ

17:00 Punkd

18:00 Malcolm el de en medio

19:00 Arrow

20:00 Ridículos

21:00 1000 Maneras de Morir

22:00 The Walkind Dead: 6

23:00 Orange is the New Black

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

TBS

17:45 hrs.

Meteoro

Para salvar el negocio familiar y al deporte que ama, Speed debe correr una carrera contra Royalton. Para lograrlo contará con el apoyo de su familia y su novia, y deberá aliarse con su enemigo más acérrimo, el Corredor X.

WARNER

21:05 hrs.

Angel From Hell

Allison, una dermatóloga tremendamente perfeccionista, se topa con Amy, una mujer de aspecto extravagante y comportamiento inapropiado que dice ser su ángel guardián. Amy lo sabe todo de ella, incluso sus secretos.

Martes 31 de Enero de 2017

LA CQ

LA CQ es una serie cómica que narra la historia de un grupo de ocho estudiantes adolescentes de una secundaria muy particular.

ANIMAL

15:20 hrs.

Justicia salvaje

En el estado Washington, la policía de peces y fauna protege a animales e individuos y atrapa a los criminales. Tanto en tierra como en agua, los oficiales están listos para arriesgar sus vidas. Buen programa para este martes.

