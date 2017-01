Las caras de Winona se roban el show en los SAG

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz estadounidense Winona Ryder se robó el show en la entrega de los SAG Awards, realizada ayer domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

No pudo ocultar su emoción cuando la serie Stranger Things fue anunciada como ganadora en la categoría de Mejor elenco de televisión.

En video quedó captado el momento del anunció y cómo reaccionó Winona.

No obstante, sus expresiones de emoción no terminaron ahí, pues al subir al escenario no dejó de gesticular de maneras que llamaron la atención.