'Chapo' debe pagar defensa particular, afirma Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO.-

Joaquín “El Chapo” Guzmán es un hombre multimillonario con una red de “lavado” de dinero en todo el mundo, asegura la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, por lo que exigieron debe pagar una defensa particular.

Desde el día de su extradición, el narcotraficante solicitó a la representación de una organización no gubernamental llamada “Public Defenders of New York”, quienes trabajan pro bono y no han cobrado ni un centavo al capo.

Sin embargo, el fiscal presentó un escrito en donde solicita que se analice la posibilidad de que "El Chapo" pague su defensa, argumentan que es un hombre multimillonario, catalogado por la revista “Forbes”, el narcotraficante más rico del mundo.

Este 3 de febrero se presentaría ante la corte en la ciudad de Brooklyn, sin embargo se solicitó que el narcotraficante mexicano comparezca a través de video conferencia, por el riesgo que representa.