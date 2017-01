Critican a Coca Cola por comercial para latinos

CIUDAD DE MÉXICO.-

Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab, empresa mexicana comercializadora de medicamentos y productos de libre venta (OTC, por sus siglas en inglés), calificó como “hipócritas manipuladores” a la empresa de bebidas The Coca-Cola Company por un comercial contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La refresquera sacó a la luz un comercial dirigido a la comunidad latina de los Estados Unidos, el cual aseguran es dirigido a Donald Trump, sin embargo, la marca fue acusada de lanzar el comercial únicamente en sus redes y públicos latinos, más no en su público estadounidense.

En el clip, la compañía exhorta a los Latinos a sentirse orgullosos de sus raíces, no obstante, no fue bien recibido en primera instancia.

“Hipócritas manipuladores!!!, @CocaCola no lo publica en sus redes americanas, sólo con target a hispanos”, expresó Rodrigo Herrara, presidente del consejo de administración de Genomma Lab, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Otros usuarios reprodujeron el mensaje de Herrera Aspra enviado a las 8:54 de la mañana de este lunes y manifestaron su decepción por la actitud de empresas de Estados Unidos frente a la actitud del magnate estadounidense.

Este mismo lunes, el presidente de Genomma Lab se pronunció a favor de comprar productos de empresas de origen mexicano, en medio de las recientes declaraciones y la propuesta de construir un muro por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Con el apoyo de los consumidores, comprando productos de empresas mexicanas, desarrollar en grande la industria nacional”, expresó Herrera Aspra.

En su cuenta de Twitter, el empresario consideró que hay una “oportunidad histórica para México” y propuso que en cuanto a la posible deportación de millones de mexicanos es necesario modificar el uso de suelo para apoyar la construcción vertical.

“Sin corrupción!, cambiar usos de suelos en las principales ciudades del país y detonar la construcción vertical como nunca en la historia. Con un buen plan, de hecho nos urge, que regresen los migrantes para construir nuestro país, trabajan mejor que nadie en el mundo”, expresó el directivo.

Los mensajes del directivo fueron enviados este lunes, después de que la administración de Trump ha mostrado intensiones para imponer un supuesto gravamen de 20% a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, además de la prohibición a la entrada de ciudadanos de siete países a la nación norteamericana e invitaciones a empresas para no invertir en México.

Más tarde, Herrera comentó en un mensaje en inglés: “@CocaCola don’t use the emotional momentum of hispanics if you’re not willing to post it in your US social networks”, es decir, "@CocaCola no uses el momento emocional de los hispanos si tu no estás dispuesto a postearlo en tus redes sociales de Estados Unidos”, al referirse al video.

El directivo dijo a EL UNIVERSAL a través del Twitter: “@El_Universal_Mx Yo soy quien los califica y no es por el video, es por no publicarlo en sus redes de US y solo enfocarlo a hispanos”.

En mensajes previos, Rodrigo Herrera ha propuesto que se grave el flujo operativo Ebitda (ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) para todas las empresas de Estados Unidos como una medida para contrarrestar las iniciativas del magnate estadounidense.