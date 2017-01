Trump reparte culpas por caos migratorio

El presidente Donald Trump culpó de los problemas ocasionados por su prohibición migratoria a un desperfecto en las computadoras de la aerolínea Delta, a los manifestantes y a la respuesta emocional del senador demócrata Charles Schumer.

“Sólo 109 de 325 mil personas fueron detenidas y retenidas para interrogatorios”, señaló Trump en un mensaje de su cuenta personal de Twitter.

“Los grandes problemas en los aeropuertos fueron causados por un problema computacional de Delta, los manifestantes y las lágrimas del senador Schumer. El secretario Kelly dijo que todo iba bien con muy pocos problemas. HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS SEGURO OTRA VEZ”, añadió.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,.....

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN!