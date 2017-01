Violencia en gestación

TORREÓN, COAH.-

Las condiciones eran las propicias para que un joven atentara contra la vida de su maestra, compañeros y la suya. Lo siguen siendo.

Los niños y jóvenes viven en un contexto que pareciera diseñado para esto. Están inmersos en un sistema económico que prioriza el dinero por encima del ser; en un país que normaliza la violencia; en una era digital en donde los actos deshumanizados son aceptados y reproducidos, viralizados y alabados; en donde los padres son los grandes ausentes al igual que los valores.

Por eso, el acto de disparar en contra de una maestra y compañeros de clase, tal y como lo hizo un joven de 15 años en un colegio de Monterrey, no fue producto de la casualidad, si no de múltiples factores a los que niños, jóvenes y adolescentes, siguen expuestos, según especialistas.

Según la Asociación Mexicana de Internet el 34 por ciento de los 65 millones de internautas, son menores de 18 años. El promedio diario de conexión es de 7 horas y la red social más utilizada es Facebook con un 92 por ciento.

En esta red hay grupos cerrados, también llamadas comunidades, en donde gran parte de los miembros son niños, jóvenes o adolescentes. Cada uno tiene diferentes objetivos en común; en algunos se intercambia información sobre videojuegos, otros más buscan posicionar temas en la red como 'trending topic', viralizar memes o videos. Sin embargo, también se comparten fotografías y videos pornográficos y mensajes que hacen apología a la violencia, lo que es de lo más aclamado por los usuarios.

Tras el atentado en Monterrey, la atención de los medios y la sociedad se centró en uno de ellos: La Legión Holk, pero no es el único.

José es un joven de 19 años que pertenece al grupo "La grieta del mame" que tiene como temática central el intercambio de información sobre videojuegos, desde hace más de un año. Llegó por invitación de uno de sus primos. Para el joven lo que se ha difundido en medios sobre estos grupos o comunidades es erróneo.

"Dicen que son grupos peligrosos, no es cierto. Muchos lo toman como sectas, incluso que buscan una desestabilización del país, a mi me da mucha risa que digan eso, realmente no es eso, ni tampoco son grupos megaorganizados que busca hacer matanzas por todos lados, al menos ahorita no. En el caso de Legión Holk son niños, lo que sí es que hay que prestarles atención, estudiarlos y analizarlos".

El joven ha observado con curiosidad y especial atención el comportamiento de los miembros del grupo al que pertenece y lo que se dice de otros más.

José cuenta que existe un grupo denominado "Seguidores del Grasa" que recientemente generó polémica entre estas comunidades, debido a que difundió el video de la violación de una niña.

"Es lo que más me impacta de Internet, muchos de mis contactos buscaban y veían el video de una niña siendo violada y para que esto se viralice es sumamente alarmante porque es un acto de deshumanización, ¿Cómo eres capaz de ver un acto tan ruin como la violación de una niña? significa que aceptas y lo apruebas, incluso hacían mofa de esa acción", dice.

Y es que en estos grupos quienes se burlan de las tragedias o distribuyen estos contenidos, son los más "elogiados", por los usuarios.

José cree que gran parte de los muchachos en estos grupos lo que buscan es la atención que no reciben, aceptación y sentirse acompañados.

"Estamos en una era digital, el internet está en todos lados, en internet yo muestro que mi vida es perfecta, aunque no sea cierto, ¿para qué?, para que a través de esto pueda llamar la atención, pueda ser gracioso y pueda ser aceptado, porque la aceptación es algo importantísimo en esta sociedad, aparte, ¿dónde encuentro yo la confianza y dónde encuentro la aceptación y la compañía de la cual carezco?, pues en los grupos".

Considera que Internet es la nueva "adicción" de los jóvenes, que urgentemente tiene que atenderse, porque es "una droga legal y al alcance de todos" y una de las formas de hacerle frente es recuperando la comunicación efectiva con padres, hermanos, demás familiares y amigos. No es la única, dice, pues esta problemática va más allá del uso de las redes y la ausencia de los padres.

LA ESCUELA

Patricia Valenzuela, es docente de educación básica y Asesora Técnica Pedagógica, es decir, maestra de maestros.

En su salón de clases hay 35 estudiantes, la mayoría de los padres y madres trabajan en maquiladora, de 8 a 12 horas diarias. Muchos de ellos no tienen papá.

"Los niños y adolescentes son hiperactivos, agresivos, están solos porque sus padres se la pasan la mayor parte del tiempo trabajando y sinceramente el maestro no tiene las herramientas para ayudar a un alumno con estas características, comete errores, entonces nos acusan en la Secretaría y nos levantan mil actas".

La SEP tiene programas como "Mochila Segura", "Padres Responsables", "Prevención y Atención a la Violencia y Acoso Escolar", pero ninguna atiende de manera integral a los niños.

"En concreto no hay un programa especial para atender a niños y jóvenes con estas características, nos mandan psicólogos, pero no les ponen un examen, por lo que hay recomendados y hemos visto que no todos son aptos", dice.

Para Patricia Valenzuela la Secretaría de Educación debe aplicar un programa emergente donde participen maestros de educación especial, psicólogos, trabajadores sociales y asesores técnicos pedagógicos, en donde se haga un diagnóstico en cada escuela de los casos más graves en cuanto a conducta y armar un plan de atención.

"Se tiene qué hacer un diagnóstico de cada escuela, de los casos más graves en cuanto a conducta y canalizarlos a la Secretaría de Salud, a Centros de Integración Juvenil o a donde corresponda, porque los papás posiblemente nunca los van a llevar por falta de recursos, sí se pueden hacer cosas por lo que está pasando en las escuelas".

UN ENTORNO VIOLENTO

Abraham de Jesús Guerra Alanís, piscólogo, docente y master en estudios multidisciplinarios en Salud, hace un comparativo entre la situación que vivió Estados Unidos con la masacre en la secundaria de Columbine, en 1999, que dejó como saldo 15 muertos y 24 heridos, y la situación de México, con los recientes hechos en un colegio de Monterrey, Nuevo León, para conocer factores a nivel macro y micro, que estuvieron presentes.

El psicólogo comenta que después de la masacre, lo primero que hizo la sociedad fue buscar culpables. "Michael Moore hace una investigación muy amplia (Bowling for Columbine) en donde se da cuenta que la sociedad tiende a buscar culpables, como ellos escuchaban a Marilyn Manson, decían que la música, el rock y la música alternativa, era lo que hacía que los jóvenes estuvieran trastornados, Marilyn Manson y Matrix, que fueron las películas violentas".

Las hipótesis fueron echadas abajo. Entre las conclusiones destaca fuertes influencias entre la Asociación Nacional de Armas y la Política y por ende, el fácil acceso a las armas. "Ese es el verdadero problema, que cualquier persona tiene acceso sencillo a las armas".

Entre las conclusiones del también escritor, están que la violencia en Estados Unidos tiene como común denominador el miedo.

"La televisión te inunda de miedo, ellos se protegen con armas y los delincuentes traen armas y la violencia genera violencia, él se da cuenta que Columbine es el reflejo de Estados Unidos". Incluso comenta que quizás es este miedo lo que llevó a la sociedad a elegir a un presidente como Donald Trump, quien pareciera que sus políticas van dirigidas a "proteger" a los estadounidenses.

Sin embargo, México es diferente. Aquí la sociedad es violenta. Guerra Alanís sostiene que lo sucedido en Monterrey es algo que se veía venir.

"Como sociedad latina tenemos una desensibilización a la violencia, entonces es muy difícil distinguir cuando hay violencia y cuando no la hay, por ejemplo, aquí usamos una palabra que se llama 'carrilla', es violencia, estás ofendiendo a la persona, lo estás hiriendo, lo estás lastimando, no te das cuenta, pero cuando vas a otros países no es bien visto y aquí es nuestra forma de interaccionar".

Ejemplifica esta invisibilización de la violencia con las "nalgadas" o golpes que muchos padres emplean para "educar" a sus hijos, porque creen que la violencia ayuda a normalizar la conducta y no es así.

"Haces al niño más agresivo, haces un niño con un sentimiento de inferioridad muy fuerte, porque lo estás bajando a un nivel, jamás un niño le va a ganar a un adulto en cuestión física y lo estás desensibilizando a la violencia, le estás dando un mensaje de que los problemas se solucionan a golpes. Ese niño que es golpeado por sus padres va a la escuela y hace bullying y la violencia se desplaza, obviamente si le sumas armas, vas a ver ese tipo de cosas".

Además de la normalización de la violencia, también se difunde. Es a través de series, novelas y canciones, cuyas historias giran entorno a narcotraficantes que son idealizados, ensalzados y hasta justificados, como llegan a cualquier tipo de audiencia.

Esto, aunado a un sistema consumista que "vende" la idea de que el dinero es lo más importante, el mensaje de estas producciones es aturdidor para los menores.

No obstante, el psicólogo señala que en México el sistema educativo es precario y prueba de ello es que sólo el 2 por ciento de las personas que ingresan a primaria terminan la universidad, por lo que la idea de que a mayor estudio, mayor ingreso, no ha permeado en este grupo poblacional.

"A la gente no le gusta el estudio, no le gusta aprender, no les gusta leer, pero quieren dinero, quieren los buenos puestos, la forma de no enfrentar esa realidad de que, 'no estudio no tengo dinero', es pues 'lo agarro a la fuerza'".

LOS PADRES

Después del tiroteo en el plantel de Monterrey, los primeros señalados fueron los padres del atacante.

En México, un país de tercer mundo, pero con el mismo sistema consumista que los primermundistas, las jornadas laborales son de 8 a 16 horas diarias, en donde además la tercera parte de los hogares son sostenidos por una mujer, según el INEGI.

El psicólogo comenta que, ante estas condiciones laborales, no se puede responsabilizar completamente a los padres. "Tienes un pueblo que no educas y que a los únicos trabajos que puede acceder son de largas jornadas laborales y luego lo culpas porque no les dedica tiempo a los hijos".

Sin embargo, esta ausencia o falta de atención por parte de los padres, sumada a un sistema educativo deficiente, un entorno violento y el fácil acceso a Internet, lleva a los niños a refugiarse en estas comunidades digitales.

"Son niños abandonados y estos grupos o comunidades (Legión Holk) son el resultado, si generas personas violentas, obviamente se van a congregar en algún lugar porque convergen en ideales (…) es obvio que como hijos, van a buscar un lugar que sí les dé la identidad que no le están dando sus padres, no hay supervisión, no hay nadie que enseñe valores, el concepto del bien y el mal, no hay quien les genere una personalidad que les ayude a afrontar este sistema, que los ayude a ser resilientes".

Guerra Alanis dice que es la educación una de las soluciones a esta problemática, pero coincide con José en que no es la única.

VALORES

Alfredo Morales, sociólogo investigador y docente de la UA de C, dice que en la actualidad existe una sociedad menos sensibilizada y carente de valores.

"Hemos perdido todo tipo de sensibilidad humana, antes nos prohibían ciertos programas televisivos porque eran de alto contenido violento, ahorita lo estamos viendo en las narconovelas, violencia verbal, violencia física, vemos a una mujer que la golpean, es como estamos acercándonos más al rango de la desensibilización".

Si bien, comenta que estos mensajes violentos están en los medios masivos de comunicación y en la web, su aceptación y reproducción depende de los valores de cada persona.

"Alrededor de eso hay un mundo de valores y los valores están en nuestras casas y fuera de nuestras casas. Fuera de nuestras casas, están también en el mundo de nuestras amistades, pero también están los medios, no nos determinan, pero sí influyen. Los valores están conformados por el afecto, el amor que le tengamos a nuestra vida y a los que nos rodean y nos generan una toma de decisiones, la autoregulación es una de ellas".

Sucesos como el del Colegio Americano del Noreste, son un fuerte llamado al gobierno, a la familia, sistema educativo, a la sociedad y a las empresas, para prevenir futuras conductas agresivas.

"Debería convocarse a generar una especie de reflexión, discusión que culmine en algo a lo mejor muy humilde, permanente en medios, donde gustes y quieras que tenga que ver con el asunto de los valores y la juventud, y la adolescencia, la niñez, edad ayuda, ir generando este amor por la vida y amor por la vida del prójimo, del respeto y la tolerancia y si no encontramos salida de manera individual tenemos el derecho de pedir ayuda, pero si no me piden ayuda, debo ofrecerla".

De no actuar, especialistas coinciden en que estos lamentables hechos pueden repetirse.

Ataque

El pasado 18 de enero, en Monterrey, Nuevo León, un menor de 15 años identificado como Federico, sacó una pistola en su salón de clases y abrió fuego.

El adolescente hirió a tres de sus compañeros y a su maestra. Instantes después se quitó la vida de un disparo.

Los hechos, que recuerdan las masacres ocurridas en escuelas de Estados Unidos, fueron en el Colegio Americano del Noreste, en la Colonia del Paseo Residencial, un sector de clase media alta al sur de Monterrey. Inmediatamente después de los hechos, la sociedad buscó culpables. La comunidad Legión Holk, fue uno de los señalados. También los padres del niño y los problemas psicológicos de Federico. Hasta el momento continúan las investigaciones.