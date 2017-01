Puebla tiene urgencia por sumar unidades

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- Los jugadores del Puebla saben la problemática porcentual por la que atraviesan, por lo que sacar puntos hoy del Corona será oro molido en sus aspiraciones por alejarse de la quema del descenso.

El cancerbero Cristian Campestrini no quiso hablar a la llegada de La Franja, aludiendo que su departamento de prensa se lo tenía prohibido

En cambio, su compatriota, el goleador Pedro Alexis Canelo, indicó que para el juego de este domingo, se presentan necesitados de puntos.

"Hay que hacer nuestro partido, jugar con la localía de ellos, saldrán a ganar y nosotros saberlo manejar, el conseguir un resultado positivo en Torreón".

Con apenas un empate en la campaña, dejó en claro, que todavía es muy pronto el poder hacer un análisis del cuadro de la Angelópolis con apenas tres fechas.

"Hay que tratar de revertir, estamos dispuestos a eso, con trabajo saldremos bien" y sobre su paso goleador con tres dianas convertidas señaló: "Los goles se disfrutan más cuando el equipo gana, vamos a apuntar a eso y conseguir buenos resultados".

Por lo que respecta al volante Carlos Emilio Orrantia, confesó que no ha sido un arranque fácil de torneo para los Camoteros, por lo que tienen que hacer bien las cosas, si es que quieren sumar 3 puntos.

"Tenemos el tema del descenso a la vuelta de la esquina, no podemos dar ventajas. Presión siempre ha existido, la verdad que la cuestión es hacer un buen futbol, los partidos no han sido malos, lamentablemente los resultados no se nos han dado, con errores personales y el salir en un mal día, pero no son pretextos".

El "Charal" indicó que ante la adversidad, hoy en el Corona tienen que plantarse con personalidad, hacer un buen futbol y ganar.

Sobre su paso con Santos y el volver a La Laguna expresó: "Agradecido con la institución, tienen un estadio increíble, hay buenos amigos y recuerdos, eso despierta muchas cosas, pero estoy en el presente, juego para Puebla, tengo que hacer mi trabajo, ser profesional, lo que quiero es ganar y poder ayudar a mi equipo".

Por su parte, Paco Torres, dijo que siempre es un placer volver a jugar a la Comarca, aunque al defender la playera de Puebla, lo hace de manera especial al vivir un duelo personal.

El exjugador de los Guerreros y campeón en el Clausura 2008 bajo el mando de Daniel Guzmán, indicó que si bien el arranque de los otrora Ejecutivos ha sido lento, confía en que lleguen los resultados, para salir de los últimos puestos, tanto de la tabla general como en la de cocientes.