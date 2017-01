La vida le da otra

El Siglo de Torreón

Algo ha de ver hecho muy bien durante su paso por este mundo ya que la vida le dio otra oportunidad de seguir con sus seres queridos y trabajando en los escenarios.

En febrero de 2015, la actriz Margarita Gralia sufrió un derrame cerebral y un infarto; sin embargo, se ha recuperado al 100 por ciento y sin secuela alguna. Hoy en día, disfruta al máximo cada momento.

Fue la obra Mujeres de ceniza del productor Rubén Lara la que le permitió volver de manera triunfal a la escena y comprobar que todo se encuentra bien tras las dificultades de salud que tuvo que enfrentar.

"Bendito sea Dios que estoy de nuevo en un escenario; estoy muy contenta de ver que salí adelante, que estoy bien, que mi memoria está intacta y que mis energías retornaron. Eso sí, me cuido mucho y no me resta más que vivir la vida intensamente", dijo a El Siglo de Torreón.

Algo que de igual manera ayudó a la artista es que no tiene ningún vicio pues confía plenamente en que "el secreto para estar bien es comer de todo pero sano, hacer ejercicio y no cometer excesos pues debemos ser seres equilibrados".

En entrevista telefónica, Gralia anunció que dicha puesta en escena llegará un teatro local el próximo miércoles 15 de febrero. Ella no vendrá sola, la acompañarán María Sorté, Jacqueline Andere y Silvia Mariscal.

"Me encanta estar de gira y qué mejor que ir a Torreón, una ciudad en donde siempre nos reciben de maravilla, además ustedes saben apreciar el buen teatro. Les agradezco todo el cariño que me han dado y créanme que son muy correspondidos", comentó.

Bastante emocionada y mientras se dirigía a un recinto cultural de Pachuca, Margarita dijo que Mujeres de ceniza es un montaje de Martín Guerra y Sergio Marcos que relata el encuentro de cuatro amigas que hablan de diversas situaciones o experiencias.

"Se trata de una comedia excelente y un elenco formidable. A Jacqueline, María, Silvia y una servidora nos respalda nuestra trayectoria y eso les garantiza que si aceptamos hacer esta obra es porque es de calidad", reveló.

De acuerdo con la actriz, Mujeres de ceniza ofrece momentos emotivos, reales, hilarantes y entretenidos; mismos que han gustado pues los espectadores siempre las ovacionan al termino de cada función tanto en Ciudad de México como el interior de la República Mexicana.

"Nosotras no recurrimos al pastelazo, a la risa fácil. Entregamos diálogos a la altura del público y con actuaciones en serio y es que el chiste es provocar carcajadas diciendo cosas absurdas o sorpresivas", explicó.

En la puesta en escena; la nacida un 23 de diciembre da vida a "Teresa" una mujer frívola, centrada, sin prejuicios y que sabe lo que quiere.

"Ella me recuerda un poco a 'Paulina' de Mirada de mujer ya que le gustan los hombres jóvenes y su vida es muy intensa. 'Tere' charlará con los personajes de las demás actrices de hombres, de ellas mismas y hasta se harán bullying", expresó.

Por último, Margarita Gralia manifestó que por ahora no tiene planes de volver a la televisión ya que se encuentra inmersa en Mujeres de ceniza.

