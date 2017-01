Lamentan postura de edil ante 'cinqueros'

Archivo

El siglo de Torreón

Participación Ciudadana 29 lamenta la respuesta que el alcalde de Torreón Jorge Luis Morán dio a los "cinqueros" quienes se han manifestado por el retiro de sus rutas.

La organización dice que la autoridad tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía y no cerrarse al diálogo. "Un gobierno debe tener apertura con la ciudadanía, pero aquí en Torreón no les cae el veinte que son nuestros empleados , creen que son los que mandan, lo que dictan y dicen y no, es lo que nosotros les decimos lo que tienen que hacer", dijo Alma Islas, vocera de PC29. Agrega que la política de Morán es la que ha prevalecido en los últimos 4 años en Torreón, lo que considera que no es sano ni para la sociedad ni para los representantes gubernamentales, pues la ciudadanía sí percibe esta cerrazón y tiene el poder de retirarle su apoyo, sobre todo este año y el siguiente en donde tienen la oportunidad de ejercer su voto y elegir a quien sí los tome en cuenta.

Después de la marcha de los "cinqueros", autoridades les advirtieron que con medidas de presión no habrá diálogo y quedaron que mañana lunes recibirán las propuestas que hagan para que sigan trabajando en otra modalidad.

Tres días antes de la marcha, los taxistas habían bloqueado el crucero de Allende y Ramos Arizpe para protestar por los operativos que realizan en su contra agentes de Vialidad en apoyo a Autotransporte, para retirarlos del servicio. Según la autoridad este grupo de taxistas representan una competencia desleal para las unidades del transporte público que recorren las mismas rutas. Sin embargo, usuarios aseguraron que esto obedece a que el servicio que brindan los camiones urbanos es deficiente, ya que los tiempos de espera son muy prolongados.