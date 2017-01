El primer reconocimiento de la Corte Suprema

TORREÓN, COAH.-

ES EL OFICIO MÁS ANTIGUO QUE EXISTE, EN TÉRMINOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El 29 de enero de 1825 se emitió el primer reconocimiento de parte de la Corte Suprema, a un general de brigada. El documento, firmado por el primer ministro en la Historia de México, Miguel Domínguez, cumple este domingo 192 años y se trata del oficio más antiguo que existe, en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo a la historia oficial en el portal de la SCJN, Miguel Domínguez fue el primer presidente del organismo, de 1825 a 1827. Originario de México, obtuvo su nombramiento como ministro el 19 de diciembre de 1924 y al día siguiente, fue electo presidente de la denominada Corte Suprema.

Un mes después, Domínguez firmó, en su calidad de presidente, el primer reconocimiento, a un general de brigada, Pedro Zarzosa. Bajo la leyenda "Sello Cuarto. Una cuartilla. Para los años de mil ochocientos veinte y cuatro y ochocientos veinte y cinco", dice:

"Miguel Domínguez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

"Certifico que por ser uno de los Yndividuos que componían el Supremo Poder Ejecutivo de la nación en el mes de enero del año próximo pasado, me consta que el general de brigada ciudadano Pedro Zarzosa, no sólo no tomó parte alguna en el plan que las facciones publicaron el día 28 del mismo mes, sino que estuvo constante al lado del gobierno, aún en las críticas circunstancias de no tener esta Suprema autoridad un soldado a sus órdenes, por haberse pasado todos los cuerpos de la guarnición al convento de los Belemitas, a donde estaba el Cuartel general del Brigadier Lobato; y así mismo que a más de no haberse separado del Gobierno, estuvo ofreciendo su persona para obrar en los términos que se le mandase. Y para que conste le doy la presente a su pedimento en México a veinte y nueve de enero de mil ochocientos veinte y cinco".

Esto porque en enero de 1824 habían recrudecido las diferencias entre generales, lo que provocó la revolución de José María Lobato.

El Proyecto de Acta Constitutiva de la Federación, de 28 de diciembre de 1823, por primera vez usa el término Corte Suprema de Justicia, en vez de Tribunal Supremo que utilizaba la Constitución de Cádiz.

En el siglo XIX la corriente conservadora prefirió la expresión "Tribunal Superior de Justicia" en tanto la libertad adoptó el termino " Suprema Corte de Justicia". En 1953, la Suprema Corte cambia su nombre por el de Tribunal Supremo de Justicia.

Durante el periodo de la guerra de Reforma, de 1857 a 1860, entró en vigor la Constitución de 1857 y el presidente de la Suprema Corte era Benito Juárez, poco después presidente de la República. Los 11 ministros eran electos popularmente cada seis años.

Finalmente, el Constituyente de 1917 sostuvo que en la Suprema Corte hubiese 11 ministros inamovibles, selectos por el Congreso de la Unión a propuesta de las Legislaturas de los Estados, que sólo funcionarían en Pleno. Este Pleno de la Corte designaba a los jueces de Distrito y magistrados de Circuito soberanamente.

LA CORTE La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.

192 AÑOS Cumple el documento oficial de la Corte Suprema de la Nación.