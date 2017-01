Justin Trudeau le da la bienvenida a los refugiados a Canadá

El primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció un mensaje para los refugiados rechazados por el presidente estadounidense Donald Trump: Canadá les dará la bienvenida.

Trudeau subrayó que pretende conversar con su homólogo estadounidense acerca del éxito de la política de refugiados de Canadá.

Luego que Trump prohibió otorgar visas a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana, Trudeau tuiteó el sábado: "A los que estén huyendo de la persecución, el terrorismo y la guerra, los canadienses les darán la bienvenida, sin importar cuál sea su religión. La diversidad es nuestra fuerza #BienvenidosaCanadá".

Trudeau también publicó una fotografía de él saludando a un niño sirio en el aeropuerto de Toronto a fines de 2015. El mandatario supervisó la llegada de más de 39.000 refugiados sirios poco después de asumir el cargo.

Una portavoz de Trudeau agregó que el premier tiene un mensaje para Trump.

"El primer ministro espera conversar con el presidente acerca de los éxitos de la política de Canadá sobre inmigración y refugiados la próxima vez que hablen", aseguró la vocera Kate Purchase a The Associated Press.

Se espera que Trudeau visite la Casa Blanca pronto.

El premier no ha criticado a Trump para evitar ofender al nuevo mandatario. Más del 75% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos.

Trump promulgó un amplio decreto el viernes que dijo es un paso necesario para impedir que "terroristas islámicos radicales" lleguen a Estados Unidos. Incluye una prohibición de 90 días para viajar a territorio estadounidense a los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, y una suspensión durante 120 días del programa estadounidense de refugiados.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada