Rechaza la productora Lynn Fainchtein apoyo de Netanyahu a Trump

La productora y locutora Lynn Fainchtein Steider, quien ha musicalizado varias películas mexicanas como "Amores perros", "Todo el poder", "Por la libre" y "Sin dejar huella", expresó a través de Twitter su rechazo a las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con respecto al muro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Mis abuelos escaparon a la persecución. México los recibió con los brazos abiertos. Usted tiene familia en la diáspora. Como una judía mexicana su apoyo (al muro) es enfermizo", escribió Steider como como respuesta al tuit de Netanyahu.

"El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea", escribió el jefe de Gobierno en su página de Twitter junto a una imagen de dos banderas, la estadounidense y la israelí.

My grandparents escape pogroms, Mexico welcomed them openly. You have family in the diaspora. As a Mexican Jew your support is sickening. https://t.co/qtuOFQyVrq