Alzan la voz por México

CIUDAD DE MÉXICO.-

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump repitiera que México pagaría el muro fronterizo, algunas celebridades estadounidenses se solidarizaron con los mexicanos y enviaron mensajes en sus cuentas de Twitter en apoyo a los actos de racismo y odio por parte del también empresario y por supuesto los mexicanos también expresaron su sentir.

Salma Hayek

Desde el inicio del proceso electoral de Estados Unidos, Salma Hayek fue una férrea opositora de Donald Trump; ahora que el empresario es presidente, la actriz agradece vivir en Londres. Considera que el actual gobierno ha desestabilizado a los estadounidenses, situación que conoce porque, dice, está acostumbrada a que malos candidatos gobiernen.

En ese sentido, piensa que México y Estados Unidos cada vez se parecen más en la forma en que se están gobernando.

"Nosotros los mexicanos no podemos ser tan optimistas porque venimos de un país donde es una epidemia la inconsciencia social, México está llena de cazadores, de malos gobiernos y a ellos no les importa a quién se llevan entre las patas, hemos tenido muchos presidentes a los que no les importa y les vale lo que nos pasa", expresó.

Salma considera que los mexicanos en Estados Unidos son quienes quizá mejor han sabido llevar esta situación, a pesar de que serán los más afectados por el nuevo gobierno republicano. Explica que México lleva décadas y décadas de malos gobernantes y, para muestra, el estado que la vio nacer.

"Mira cómo está mi Veracruz, cómo pueden hacerlo tan descaradamente, cómo duermen y andan de huidos. Aquí se jodieron todos, se jodió toda la gente que se quedó en la calle, desamparada y sin tener qué darle a sus hijos, trabajando con sueldos miserables, también se jodieron los que robaron, porque no creo que tengan una buena vida estando prófugos, aquí no gana nadie, es una cosa horrible".

Para la actriz de 50 años, las primeras maniobras que ha tomado Trump como presidente son de temer. Confiesa que no le sorprende porque sabe lo que es que mientan a los mexicanos y que los gobernantes abusen del poder.

Rob Schneider

El comediante y actor Rob Schneider que está casado con una mexicana, escribió en su Twitter que los inmigrantes hacen grande a América. "¡México nunca debe pagar por el muro! Pero si Canadá desea construir uno, podría lanzar!

George Takei

El actor George Takei, quien se hizo famoso por su papel de "Hikaru Sulu", el timonel de la nave de estrella Enterprise, en Star Trek, dijo estar de lado de México. "Estoy del lado de nuestro vecino en este caso".

Marlon Wayans

El actor Marlon Wayans dice que la idea de un muro es una desgracia para la humanidad. "Estimados mexicanos y el resto del mundo... Lo siento. Esta idea de un muro es una vergüenza para Estados Unidos y los seres humanos. No es mi Presidente".

Zedd

El músico Zedd se puso también de nuestro lado, y le dice a Trump, "paga por tu propio muro si tú lo quieres." "Ver videos de Trump diciendo que México tendrá que pagar por la pared me enfurece!!!… Ir a pagar su propia pared si usted lo desea".

Sebastián Zurita

El actor Sebastián Zurita, quien lleva 16 años viviendo en Estados Unidos, señala que en Los Ángeles, donde radica, se respira depresión por Trump, al que calificó como un loco. "No hay día que la gente no se levante pensando en el error que fue votar por él, ahora da miedo que hay representantes y Senado con mayoría republicana y todos los cambios serán radicales, todo lo que se hizo en ocho años (con Barack Obama) se terminará en dos meses", señaló.

Conan O'Brien

Conan O'Brien, conductor del famoso programa estadounidense "Late Night" anunció que visitará la Ciudad de México para "reparar las relaciones" entre Estados Unidos y México.

El presentador dijo que grabará un programa en tierras aztecas, en el que contará con un equipo, unos invitados y una audiencia de nacionalidad mexicana.

"Voy a viajar a la Ciudad de México, rentaré un estudio de televisión y grabaré un episodio del show con la ayuda de staff, equipo, invitados y audiencia mexicana", dijo.

Dicho programa tendrá por nombre Conan sin Fronteras: Hecho en México, y se transmitirá el 1 de marzo; O'Brien bromeó que si todo sale bien podría quedarse en México.